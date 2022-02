Grande Fratello Vip 2022, Miriana Trevisan: “C’è un’entità in casa” (video)

Nella scorsa notte, Miriana Trevisan del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, ha sfoggiato le proprie doti da sensitiva confermando la presenza di un’entità nella casa di Cinecittà. La strana apparizione notturna ha attirato l’attenzione di Sophie Codegoni che ha voluto vederci chiaro per timore di uno scherzo. L’ex moglie di Pago, in qualche modo, ha cercato di coinvolgere il resto dei compagni d’avventura, ancora svegli, su quello che stava accadendo in stanza.

Nelle scorse ore, l’ex stellina di ‘Non è la Rai’ ha avuto modo di confrontarsi lungamente con Delia Duran (già finalista del ‘Grande Fratello Vip 2022’) dopo le rivelazioni inedite al confessionale per la reazione alle parole di Alex Belli sul triangolo con Soleil Sorge dopo il bacio di una settimana fa:

Tu permetti che io non lo capisco un bacio così? Sono mamma e adulta, non posso normalizzarla agli occhi degli altri. Io non sono compatibile a queste ‘reunion’ così. Tutto quello che avete fatto, dall’inizio, non lo farei mai, anche a favore dello spettacolo, a meno che non sto girando un film. Però io dichiaro: Sto girando un film. Non ho capito perché lui è venuto qui dentro la casa del Gf per fermati con Barù e con Antonio per la complicità che avevi con loro due. Poi però non ti ha bloccato con Soleil. Cos’è forse la cosa lo stuzzica?