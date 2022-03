Grande Fratello Vip 2022, la lezione di vita di Manuel Bortuzzo (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022’, Manuel Bortuzzo si è raccontato, per la prima volta, in maniera intimista rivelando aspetti inediti della disabilità. L’ex gieffina non ha nascosto il desiderio di mettere su famiglia con la fidanzata Lulù Selassié che, in queste settimane, ha saputo far breccia nel proprio cuore, sconfiggendo le proprie paure:

Non è solo la mia realtà ma di tanti altri ragazzi. Con tutte le diversità che ci possono essere nel mondo alla base ci può essere sempre la normalità. Dobbiamo comunque parlarne. Viverla con normalità senza problemi.

L’atleta, che insegue il sogno di vincere le Paralimpiadi, potrebbe continuare a lavorare in tv in un programma nelle sue corde come ‘Le Iene’ o ‘Scherzi a parte’:

Finché mi chiederanno in televisione di essere me stesso lo potrò fare anche per sempre.

Il nuotatore, infine, ha fatto una toccante riflessione sulla sua ‘vita a metà’ (Qui, il video):