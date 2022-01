GF Vip 2022, la proposta di matrimonio di Giucas Casella a Valeria Perilli: “Mi vuoi sposare?” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, in onda stasera, lunedì 10 gennaio, Valeria Perilli, storica compagna di Giucas Casella, ha ricevuto la proposta di matrimonio dopo 41 anni d’amore.

La risposta affermativa della doppiatrice, dopo tanta attesa, non si è fatta attendere (Qui, il video).

L’ex ‘Signorina Buonasera’ ha rivolto parole molto dolci e cariche d’affetto nei confronti dello storico compagno:

Tu sai che ti sono sempre stata accanto. E sempre ci rimarrò. Qualunque cosa tu faccia o accada nel bene e nel male. Ho sposato la tua causa tanti anni fa. Sono passati 41 anni. Voglio tener fede a quello che io chiamo ‘patto d’amore’. Ho sempre rispettato la tua natura libera e selvaggia che non accetta catene, cappi al collo. Sei uno spirito libero, sei uccello di bosco che ama svolazzare di qua e di là per, poi, tornare al proprio nido quando lo desidera. Tu sei anche un passero solitario, schivo, introverso, malinconico e silenzioso. Io so quali sono stati i tuoi timori per entrare a far parte di questa avventura. So con quanta paura hai accettato. Nonostante i tuoi acciacchi, sei ancora qui pronto a dispensare gioia, allegria, divertimento, spensieratezza e a suscitare tanta simpatia.