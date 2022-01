GF Vip 2022, Federica Calemme snobbata da Alfonso Signorini?: “Neanche mi saluta” (video)

Nelle scorse ore, Federica Calemme del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, ritrovatasi in giardino con Gianmaria Antinolfi, ha espresso un pensiero, a voce alta, sul suo percorso all’interno della casa. A parte la storia con l’imprenditore napoletano, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, forse troppo riservata, sensibile e timida per un’esperienza del genere, non ha ancora mostrato aspetti della propria multiforme personalità.

Anche gli abitanti del loft di Cinecittà, nelle ultime settimane, l’hanno spedita al televoto perché la sua presenza non ha ancora lasciato il segno. La ragazza, ad oggi, teme di non essere considerata tanto durante la diretta dallo stesso Alfonso Signorini. Ecco le sue riflessioni:

Federica:“Alfonso neanche mi saluta a volte”

Mi fa così tenerezza 🥺 …poi parlano di Manuel❤️#gfvip pic.twitter.com/XM92tajXZy — 𝐈𝐥𝐚 ;)🪐 (@sonoila_) January 25, 2022

Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante… Anzi, l’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato. E’ stato veramente un piacere passare qui del tempo con lui… A trovarne persone così!

Negli scorsi giorni, la gieffina ha avuto un crollo emotivo per la mancanza della sorella a cui non è mai riuscita a dimostrare tutto il proprio affetto. E’ scoppiata a piangere tra le braccia di Sophie Codegoni e Jessica Selassié:

Mi dispiace di non essere la sorella che magari voleva. Sono sempre stata molto distaccata, io vivo con loro ma è come se non stessi con loro. Stavo pensando pure a quando lei è rimasta incinta, se le avrò accarezzato il pancione 3/4 volte è pure assai.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy