Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi eliminata al televoto flash

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata al televoto flash del Grande Fratello Vip 2022 per aver dato della “portaiella” a Nikita Pelizon, oltre al famigerato sputo in giardino dopo che le era passata davanti.

Nella seconda parte della serata il conduttore Alfonso Signorini ha rimbrottato la transgender, che poche ore prima era già stata rimproverata per la lite con Daniele Dal Moro:

“Nei giorni scorsi ti sei lasciata andare a delle considerazioni molto pesanti che non sono solo non condivisibili, ma neppure accettabili. La tua presenza in questo programma continua a essere importantissima non solo perché rappresenti una comunità che può raccontarsi in un programma come questo, ma anche per la persona che tu sei: sei una persona strutturata e intelligente. Ma c’è anche una parte del tuo carattere per la quale ti abbiamo anche voluta qui. A volte però il confine tra irriverenza e la semplice volgarità o considerazioni inaccettabili il confine è stato spesse volte superato”.

Subito dopo è partito il filmato con le frasi che hanno inchiodato Elenoire Ferruzzi:

“Daniele si è bruciato perché quella lì è una portaiella”; “Avevo un s*** in bocca”.

Signorini contro Elenoire: “Dare del portaiella non fa ridere”

Il direttore di Chi a quel punto è stato durissimo:

“Non fa ridere nessuno. Credo sia inaccettabile dire di una persona che è portaiella senza tirare in ballo precedenti illustri. Ci sono persone a cui hanno rovinato la vita a causa di questa cosa. Già solo che nel 2022 si parli di portaiella, oltre a non fare ridere è una roba che fa pena. Tutto questo culmina in un gesto incivile, sputare al passaggio di una persona. Casualmente hai sputato dopo che era passata Nikita”.

La Ferruzzi con una certa nonchalance ha provato a difendersi:

“Mi si erano incastrati dei semi nei denti. Era venuto anche il dentista, lo sanno anche gli autori”.

Signorini a Elenoire: “Ero venuto da te in confessionale”

Il conduttore ha rivelato quindi un aspetto rimasto fino a stasera inedito:

“Quando sono venuto a fare le prove, ho sentito la necessità di venire da te in confessionale. Hai usato delle frasi p0rn0grafiche, sei in televisione. Non siamo tra le pareti di casa nostra. Che ti avevi detto io? Guarda che la prima volta ci passo sopra, la seconda no”.

Subito dopo Signorini ha letto la decisione del Grande Fratello Vip 2022:

“Al Grande Fratello sapete tutti che ognuno può comportarsi nel modo più congeniale alla propria natura e alla propria strategia. Siamo un programma politicamente scorretto, ma c’è una differenza tra la libertà di espressione e l’ignoranza e la volgarità. Profondamente diverso è scegliere di attaccare liberamente qualcuno dandogli del portaiella e sputare al passaggio di questa persona. Sono atteggiamenti offensivi e non tollerabili dalla nostra sensibilità. Lo spirito di questo programma non prevede nulla di tutto questo, perciò il Grande Fratello ha deciso di mandarti a un televoto flash“.

Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi eliminata. Signorini: “Forse Gf non adatto a te”

Il finale è noto: Elenoire Ferruzzi è stata eliminata e ha dovuto salutare i suoi compagni di avventura. “Forse il Grande Fratello non è il programma adatto a te“, ha sentenziato Signorini in riferimento alla sua irriverenza sui social network. “Io non mi sento di aver fallito, la vita è altro“, ha replicato la Ferruzzi. “Ci mancherebbe, ma qui hai fallito“, ha concluso il conduttore.

Indiscutibilmente una puntata del reality show che ha visto il personaggio reso famoso dal web protagonista assoluto. In apertura di puntata la Ferruzzi aveva già dovuto affrontare l’ira del conduttore per le reazioni esagerate mostrate dal rifiuto di Luca Salatino prima e di Daniele Dal Moro poi. La concorrente si era giustificata parlando della sua condizione di transgender e che nel suo caso era tutto più difficile, ma Signorini si è mostrato sin da subito duro spiegando che le delusioni d’amore prescindono dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

Dati alla mano, il 90 per cento dei votanti ha scelto di mandarla fuori dalla Casa, una percentuale bulgara, come commentato dallo stesso Signorini in studio. Si tratta comunque di un duro colpo al cast del programma.