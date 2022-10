Grande Fratello Vip 2022, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, giovedì 27 ottobre 2022, in prima serata, su Canale 5, con nuova nuova imperdibile dodicesima puntata. Al suo fianco, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata dalla confermatissima Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

GRANDE FRATELLO VIP 2022 ANTICIPAZIONI DODICESIMA PUNTATA 27 OTTOBRE

Durante il consueto appuntamento con il daytime del reality, Signorini ha svelato alcuni momenti clou della serata: l’ingresso a sorpresa di Emanuela Folliero grande amica di Patrizia Rossetti; ed ancora un ennesimo confronto tra la televenditrice e Pamela Prati dopo le accesi discussioni degli ultimi giorni; infine, un chiarimento definitivo tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi che non ha digerito il ‘due di picche’ delle scorse ore.

Chi uscirà al televoto tra Pamela, Amaurys, Giaele e George? E, poi, nuove nomination.

GRANDE FRATELLO VIP 2022: CONCORRENTI

I concorrenti all’interno della casa sono George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

GRANDE FRATELLO VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:15 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy