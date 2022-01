GF Vip 2022, la lite tra Barù e Delia Duran: “Non rompere i fondelli e torna con Alex” (video)

Dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, è scoppiata un’accesa discussione tra Delia Duran e Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca non crede che la compagna d’avventura sia estranea al gossip scaturito dal triangolo con Alex Belli e Soleil Sorge. L’enologo, dopo la diretta, ha cercato di ascoltare le motivazioni della modella venezuelana sui motivi che, ad oggi, non l’hanno ancora spinta a prendere una decisione definitiva sul legame con l’attore (Qui, il video):

Ora siete paladini del mondo gay, ma non è vero. E’ tutto una paracxxata. Ancora con quest’amore libero? Non rompere i fondelli e torna dal tuo Alex. L’amore ha un prezzo, non è libero. È una storia molto ambigua. Capisci però che a me mi puzza tutto. Non so più cosa pensare.

La concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2022’, che si proclama ancora innamorata del marito, fatica ad accettare il fatto che Belli, sotto le coperte, si sia dichiarato all’influencer, di fatto, rompendo il comune accordo di vivere un ‘amore libero’, privo di ogni altro tipo di coinvolgimento sentimentale:

E’ normale che mi vengano i dubbi. Io distruggere un rapporto così dal nulla faccio fatica perché sono innamorata. Lui ha lottato per me. Come essere umano mi ha aiutato in un periodo buio della mia vita. Mi ha detto: ‘Basta soffrire con questa persona’. Non abbiamo costruito una sceneggiatura, te lo giuro su mia madre. Io non so cosa fare. Lo amo ancora.