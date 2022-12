Puntata davvero molto difficile per Attilio Romita al Grande Fratello Vip: il conduttore Alfonso Signorini gli ha letto una missiva da parte dell’avvocato della sua compagna, Mimma Fusco, in cui si chiede di non farlo rientrare nella casa in cui convivono una volta uscito dal programma.

La donna ha chiesto un confronto lontano dai riflettori. La risposta dell’ex mezzobusto del Tg1 è stata altrettanto dura:

“Cosa vuoi che ti dica. non potrò entrare nella mia casa, che ho comprato io qualche mese fa. Se la cosa arriva da un avvocato evidentemente dovrò dare incarico a un altro avvocato. Mi sembra pazzesco, questo mi fa pensare di aver sbagliato tutto dal primo giorno. Il confronto lo do per assodato, che non possa farlo a casa mia francamente è un po’ buffo. La cosa più importante è capire se la storia tra noi è finita, vorrei che Mimma mi scrivesse e non tramite avvocato. A casa mia ci torno con i carabinieri a prendermi i miei effetti, stento a crederci. Francamente, se Mimma mi avesse voluto davvero bene dopo tutto quello che è successo il carico da novanta avrebbe dovuto evitarlo. La prima chiamata che farò? Sarà al mio legale”.

Il motivo è presto detto: al Grande Fratello Vip Mimma non ha affatto gradito l’atteggiamento del compagno nei confronti della coinquilina Sarah Altobello, che da quando è entrata nella casa ha manifestato una simpatia – da capire fino a che punto sincera – nei confronti del giornalista Rai.

Il diretto interessato ha manifestato stupore per l’iniziativa di Mimma, aggiungendo che anche lui si affiderà a un avvocato per opporsi alla misura adottata dalla compagna.

Ma non è successo solo questo: al momento delle nomination Attilio Romita ha ascoltato dal Alfonso Signorini un post su Instagram in cui Mimma invoca il diritto all’oblio e si accusa di fomentare situazioni inesistenti per questioni di share.

Ecco cosa ha scritto:

“Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma.

Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente.

L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del Grande Fratello Vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata”.

A quel punto Romita ha sentito il dovere di scusarsi con il conduttore:

” Lo sai che sono un giornalista, almeno spero mi faccia delegare a questo: mi scuso a nome di Mimma con te”.

Il direttore di Chi ha accettato le scuse, aggiungendo:

“Ad essere tacciato di sensazionalismo anche no, con tutto il rispetto per Mimma”.

Si tratta di una situazione inimmaginabile fino a qualche settimana fa, quando Attilio Romita, fino a poco tempo fa abbastanza marginale nelle dinamiche tra concorrenti della casa più spiata d’Italia, non faceva altro che ripetere il nome della compagna Mimma per ricordare quanto la amasse. Adesso si assiste a un capovolgimento della situazione, con le parole del diretto interessato che però lasciano spazio ad alcune perplessità: come può pensare di aver sbagliato tutto dal primo momento un uomo che nomina costantemente la sua compagna? Il confronto dovrebbe avvenire fuori dalle telecamere, ma ovviamente in molti sperano che possa avvenire tra le mura di casa, intendendo tuttavia quella dotata di telecamere.