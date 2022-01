GF Vip 2022, Signorini: “Provvedimento disciplinare nei confronti dei concorrenti. Se no così non vado avanti”

Alfonso Signorini, anche durante quest’ultima diretta del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, ha dovuto gestire, in sede di nomination, il temperamento sopra le righe di alcuni dei concorrenti. Il conduttore ha faticato a ristabilire la calma durante la votazione di Soleil Sorge:

Se continuate ad urlare non sentite me. Soleil chi nomini e perché. Silenzio gli altri. Scusate se no interrompo il collegamento. Scusate, però, se no mi arrabbio veramente. L’educazione insegna che se vi chiedo, per cortesia, di far silenzio… voi fate silenzio. Non ho capito. Ma dove siete stati educati?! In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio del genere. Dico la verità.