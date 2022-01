GF Vip 2022, Alex Belli e Delia Duran coppia aperta, libertina… per Giacomo Urtis (video)

Nelle scorse ore, Giacomo Urtis, tra i protagonisti della casa del ‘Grande Fratello Vip 2022’, si è lasciato andare a confessioni inediti sulla coppia del momento, ovvero quella formata da Alex Belli e Delia Duran. Il chirurgo dei vip, che li conosce da anni, ha un proprio punto di vista su quello che sta accadendo dentro e fuori la casa di Cinecittà:

Io li conosco da fuori, e loro hanno una complicità che certe cose ci potrebbero arrivare. Era una coppia molto libertina, aperta. Alex conosceva Delia. E’ sudamericana, ha il suo modo di fare. Non è la classica coppia italiana che queste cose non le fanno. Delia ci è rimasta male perché si è andato oltre.

Il medico non crede che l’attore sia davvero innamorato perso di Soleil:

Giacomo: “Alex secondo me non è innamorato di Soleil gli piace il modo di essere di Soleil perché io Soleil la conosco da tempo e Soleil ha questo modo di fare che ti puoi innamorare del suo modo di fare perché è un po’ wild, un po’ gipsy,divertente e anche acculturata” #gfvip pic.twitter.com/zTKUbeadaN

Alex secondo me non è innamorato di Soleil gli piace il modo di essere di Soleil perché io Soleil la conosco da tempo e Soleil ha questo modo di fare che ti puoi innamorare del suo modo di fare perché è un po’ wild, un po’ gipsy, divertente e anche acculturata.

Giacomo, inoltre, ha fatto una previsione sul futuro della coppia:

Loro fanno campagne, vivono di immagine, di popolarità. L’avrei fatto anche io. Tant’è che lei è venuta al GF. La popolarità piace. Al di là della coppia e dei sentimenti. Lei piange veramente. C’è anche un lato lavorativo che non è da sottovalutare. Io le ho detto: ‘Quando esci da qua vi rimettete insieme’. Tu li devi vedere in giro per Milano senza questa situazione mediatica. Sono affiatatissimi. E’ impossibile che non tornano insieme.