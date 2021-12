Grande Fratello Vip 2021: i nuovi possibili amori dopo la fine della ‘SAD soap’

Dopo l’uscita di Alex Belli per ricucire lo strappo con la compagna, Delia Duran, per via della ‘chimica artistica’ con Soleil Sorge, il ‘Grande Fratello Vip 2021‘ si è arricchito di nuovi concorrenti che hanno il preciso obiettivo di toccare le corde del cuore dei/le veterani/e.

Scopriamo assieme quali sono le coppie da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan: è nata una nuova coppia?

Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan, in queste settimane, si sono ritrovati assai vicini. L’ex opinionista di Barbara d’Urso, però, ha deciso di partire con il freno tirato perché, fuori dal loft di Cinecittà, è ufficialmente fidanzato con una ragazza, Silvana Curcio, che vive all’estero. Una relazione che, negli ultimi tempi, è proseguita solamente attraverso tante videochiamate e pochi incontri dal vivo.

Negli ultimi giorni, il gieffino, in nomination contro l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ed il duo Valeria Marini – Giacomo Urtis, ha deciso di giocarsi tutte le carte a disposizione manifestando il proprio nei confronti della propria compagna d’avventura che spera di conoscere meglio al di fuori del gioco:

Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare! […] Se mia sorella mia ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione.

Dalle pagine del settimanale ‘Di Più’, Manuela Ferrera, ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ ed ex di Biagio, ha voluto lanciare un avvertimento a Miriana:

Biagio D’Anelli non è l’uomo giusto per nessuna di noi. È l’uomo giusto per se stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo. […] Cara Miriana, devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo.

Il triangolo Sophie Codegoni – Alessandro Basciano – Jessica Selassié

Al ‘GF Vip’ c’è spazio anche per un triangolo in stile ‘Beautiful’: la new entry Alessandro Basciano, tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, ha scelto di corteggiare l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Facendo, di fatto, scricchiolare l’amicizia tra le due ragazze. Dopo averle promesso di stare lontano dall’ex tentatore, l’influencer, però, l’ha baciato di nascosto in magazzino lontana dagli occhi indiscreti di tutti. La principessa etiope, nelle ore successive, ha beccato la coppia scatenando la reazione stizzita di Sophie: “C*zzo… Mi sembra di essere tipo, non so… Un’amante che viene beccata”. Come andrà a finire? Si accettano pronostici…

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy