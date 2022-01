GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo: “Abbiamo perso un grande cantante” (video)

Nelle scorse ore, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6’, Manuel Bortuzzo, in giardino con Giacomo Urtis, Davide Silvestri e Lulù Selassié, ha ricordato Michele Merlo, il cantante, uscito dalla scuola di ‘Amici’, morto lo scorso 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Ecco le parole di stima e affetto del nuotatore nei confronti del cantautore:

Il post a cui fa riferimento il gieffino è stato pubblicato, su Instagram, da Michele, pochi giorni prima della sua prematura morte:

Nel frattempo, raccontando un episodio capitato alle scuole elementari, l’atleta ha svelato, per la prima volta, il vero nome:

Nessuno mi chiama con il mio vero nome qui, io mi chiamo Manuel Mateo. Mateo con una sola T. In prima elementare ci avevano messo dei foglietti davanti al banco per scrivere i nostri nomi. Io avevo scritto Mateo e la maestra mi sgridò: ‘Ah brutta stroxxa! E’ il mio nome, saprò ben come si scrive’.