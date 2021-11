GF Vip 2021, Lulù Selassié si chiude in bagno: “Non me ne frega un caxxo” L’ira di Signorini (video)

Dopo essere finita allo scontro finale con la sorella Clarissa, stasera, Lulù Selassié del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ ha avuto un attacco di panico e si è rifugiata in bagno. I compagni d’avventura hanno cercato di dissuaderla ma senza riuscirci:

Mi potete lasciare da sola con le mie sorelle? Non mi interessa. Andate voi… Non me ne frega un caxxo. Mi sono rotta il caxxo di questo gioco di mxxda. Voglio andare via io. Lasciatemi stare. Voglio tornare a casa mia. Se va via Clarissa io senza mia sorella non posso stare. Non voglio nemmeno tornarci a casa senza mia sorella. Vado per strada. Andate via tutti. Vattene via porca puxxana. Mi avete rotto il caxxo. Non potete dividerci perché noi siamo abituate a stare sempre assieme.

Un comportamento, poco televisivo, che ha scatenato l’ira di Alfonso Signorini:

Certe espressioni nel mio programma non le accetto. Lulù si sta rivelando una grande maleducata. Non si reagisce in questa maniera così inconsulta, strafottente. Perché non accetta una nomination. E questo è maturità? . Non fermo il programma per Lulù. Se a lei non gliene frega niente della sorpresa che le abbiamo preparato. A noi del Grande Fratello non frega niente di Lulù e delle sue bizze […]. Stasera Lulù sta esagerando. Anche io sono abbastanza senza parole.

Le tre principesse etiopi hanno ricevuto una sorpresa da parte del cugino Nicholas:

Lulù: ‘A me dispiace. Noi, fin dall’inizio, non eravamo felici ad essere separate. Io senza le mie sorelle non posso stare qui dentro’.

Signorini: ‘Questa è una lezione di vita. Ci sono delle regole che anche se non ci piacciono la vita ce le fa accettare. Sai quante volte dobbiamo farci piacere le cose che non ci piacciono. Dobbiamo affrontare con maturità. Fa parte del crescere’.