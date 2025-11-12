Grande Fratello, Valentina lascia Domenico: la sua reazione in diretta

Grandi colpi di scena nella Casa del Grande Fratello. Il protagonista è stato stavolta Domenico, che ha prima avuto un confronto acceso con la madre di Benedetta e che ha fatto poi una scoperta del tutto inattesa. Simona Ventura l’ha infatti convocato nel cortile del tugurio e gli ha fatto leggere il messaggio di addio pubblicato sui social dalla sua compagnia. Il concorrete del Gf è quindi rimasto senza parole.

L’amara scoperta e la rottura: cosa è successo al Gf

C’è stato così uno choc da parte di Domenico, che ha poi riferito alla conduttrice di non voler lasciare il colpo. Il gieffino ha quindi dichiarato che, non appena metterà piede fuori dalla Casa più spiata d’Italia, vorrà mettere le cose a posto con la fidanzata Valentina. “So solo dire che appena uscirò dalla casa più spiata dagli italiani cercherò di chiarire quello che ho da chiarire e poi proverò a recuperare” – ha esordito lui – “Non era però mia intenzione arrivare a tutto questo“. Ha quindi promesso che ora prenderà le distanze da Benedetta, a cui dirà solo il buongiorno.

Nel frattempo, Ventura gli ha fatto arrivare una lettera scritta dalla compagna, che ha appunto manifestato ancora una volta la sua intenzione di chiudere la loro relazione una volta per tutte. “Non ci sono più“, ha scritto lei.

Il consiglio di Sonia Bruganelli

Una lettera, quella ricevuta dal gieffino, che lo ha mandato in confusione. Simona Ventura ha quindi fatto parlare Sonia Bruganelli, che ha cercato di spronarlo ad andare avanti non facendosi abbattere da quanto accaduto. “Io credo che adesso la cosa giusta che devi fare è capire se reputi opportuno continuare il tuo percorso nella Casa perché è una tua occasione” – gli ha detto l’opinionista – “Le cose non si rivolvono se esci. Il Gf non è l’unica cosa che vi ha diviso e, se veramente sei dispiaciuto, troverai il modo di farlo capire a Valentina”.

La Bruganelli ha così consigliato al concorrente del Gf di non agire impulsivamente e di vedere man mano tutto quello che accade. “So che per te questo momento è complicato”, ha infine concluso lei. Nel corso della precedente puntata del reality show, Domenico è stato il meno votato ed è entrato di diritto nelle nuove nomination della prossima diretta. A lui si aggiungono anche Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli. Sono loro i nuovi concorrenti nominati, il cui destino sarà scoperto il prossimo 17 novembre.