Un gradito ritorno per i fan più accaniti del Grande fratello. Torna la diretta 24 ore 24 su Mediaset Extra

Mancano ormai solo 48 ore alla partenza della nuova edizione del Grande fratello. Una stagione quella in arrivo dello storico reality show di Canale 5 carica di novità. Dapprima la location, che come anticipato da TvBlog mesi fa, passa da Cinecittà agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma. Poi c’è l’affiancamento nel ruolo di opinionista di Beatrice Luzzi accanto alla storica Cesara Buonamici, pure questa notizia anticipata sempre da TvBlog.

Poi ovviamente c’è il cast del programma nuovo di zecca, di cui TvBlog vi ha già dato ampiamente conto. Ma c’è una cosa che farà molto piacere ai fan più accaniti del Grande fratello, che non è una novità, ma un gradito ritorno. Se n’è anche accennato in rete nelle ultime ore, ma TvBlog ha indagato e ora ve lo può dare per certo.

Torna la diretta 24 ore su 24 del Grande fratello sul canale Mediaset extra. Lo scorso anno la diretta terminava alle 2 di notte per poi riprendere alle 9 del mattino. Decisione che era stata spiegata per ragioni produttive. Una decisione che aveva gettato nello sconforto i fan più accaniti del programma, che proprio nelle ore notturne riuscivano a carpire le frasi e le conversazioni più intime dei concorrenti del programma. Confessioni e conversazioni favorite di certo dall’atmosfera più ovattata e meno “luminosa” delle ore diurne.

Dicevamo che molti internauti avevano notato nella guida programmi di Mediaset extra la nuova programmazione oraria della diretta dagli studi Lumina di Roma del Grande fratello in partenza segnata fino alle 5:59. Ebbene, confermiamo e allunghiamo tale forbice oraria a tutte e 24 le ore del giorno. Torna dunque su Mediaset Extra la diretta 24 ore su 24 del Grande fratello. E a tutti i fan del reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini è il momento di gridare: “Nuntio vobis gaudium magnum! Habemus diretta Grande fratello!”.