Grande Fratello sopraffatto da Blanca: c’è un gap di 8 punti. La Torre di Babele arriva al 5%. I dati Auditel del 6 ottobre 2025

Il Grande Fratello si fa piccolo di fronte a Blanca – La Serie. La terza stagione della fiction di Raiuno conquista gli spettatori e regala soddisfazioni alla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Il reality condotto da Simona Ventura, invece, resta indietro di 8,3 punti percentuale rispetto alla concorrenza. Totale: Raiuno vince la serata di inizio settimana con il 23,8% di Share, mentre Mediaset resta ferma al 15,5%.

Questo perché la scelta della televisione di Stato è oculata, punta sull’usato sicuro, mettendo un cavallo di razza. Lo stesso ha provato a fare Canale 5, ma il Grande Fratello sembrerebbe non godere più del medesimo appeal. Sebbene Simona Ventura abbia dato un taglio netto con il passato: la conduzione, rispetto alle precedenti edizioni con Signorini, è completamente diversa.

Blanca – La Serie frena il Grande Fratello

Il piglio giusto c’è, ma fidelizzare il pubblico – contro una concorrenza solida come quella di Blanca – diventa difficile. Boss in Incognito su Rai2 rimane al 4,8% di Share. Stabile con una buona base di telespettatori che accompagna Elettra Lamborghini in questo nuovo percorso televisivo. Quarta Repubblica, su Rete4, arriva al 5,1% di Share.

Un decimo sotto Augias, con La Torre di Babele su La7, che resta appaiato al 5%. Sul Nove, Little Big Italy arriva al 2,7%. Lo Stato delle Cose, su Raitre, con Massimo Giletti invece sfiora il 6% di Share. Italia Uno, invece, arriva al 5,5% con 940.000 telespettatori grazie a I Mercenari 3. Un cult movie molto amato dal pubblico.

TV8 al 2% con Now You See Me – I Maghi del Crimine

Il resto del palinsesto generalista italiano viene equamente diviso tra le percentuali di Rai4, Iris, Twentyseven, RaiMovie, RealTime e Cine34 che scelgono rispettivamente: The Deep Dark, The Blind Side, Rio Lobo, Ritorno al Futuro parte II, Hercai – Amore e Vendetta e Tre Uomini e Una Gamba. Il Canale 20, invece, punta su Nave Fantasma e arriva all’1,4%. Ultima, ma non per importanza: TV8 sceglie di trasmettere Now You See Me – I Maghi del Crimine e sfiora il 2%.