Grande Fratello, Jonas risponde male a Simona Ventura: la reazione della conduttrice

I cambiamenti apportati a Il Grande Fratello non hanno i risultati sperati in fatto di pubblico, il reality oggi condotto da Simona Ventura e con concorrenti nip, è sicuramente stato accolto positivamente, ma lo share ancora non è decollato, neanche ora che è stato programmato il doppio appuntamento settimanale. Tuttavia i volti scelti sono tutti interessanti e con un loro vissuto da raccontare, la produzione ha puntato sui contenuti certi di arrivare ai telespettatori. Tra i concorrenti che si sono distinti in queste settimane c’è sicuramente Jonas Pepe, giovane di 24 anni, che sin da subito ha ostentato sicurezza, e per molti anche tanta arroganza.

Ha avuto contrasti con diversi coinquilini e spesso ha elargito lezioni di vita non da tutti condivise. Durante la diretta è stato criticato da Floriana Secondi che non condivide i suoi modi di fare, e da Sonia Bruganelli. Certo è che anche Simona Ventura lo ha chiamato in causa diverse volte visti i suoi tanti commenti quotidiani. Il 24enne ha infatti criticato diverse situazioni e la conduttrice lo ha invitato a spiegare il suo pensiero. Ha definito Donatella Mercoledisanto una donna delle pulizie perché la gieffina è dedita solo a pulire, non fa emergere la sua personalità e spesso evita i confronti.

Quando Simona Ventura a chiesto a Jonas se la sua idea su la coinquilina fosse cambiata, lui ha evitato di rispondere. La conduttrice ha notato il suo comportamento evasivo e glielo ha fatto notare: “Non rispondi alla domanda”. Infastidito Jonas ha risposto male a Simona e l’ha invitata a fare delle domande più specifiche, in modo supponente avrebbe sottolineato di far meglio il suo lavoro: “Impara a fare delle domande più specifiche allora”. Simona non poteva non cogliere la provocazione e rispondergli: la conduttrice lo ha azzittito e gli ha fatto fare davvero una brutta figura.

Simona Ventura mette a tacere Jonas: “Eh, insegnami tu…”

“Eh, insegnami tu a fare le domande allora!” Simona ha ricevuto immediatamente il sostegno del pubblico in studio, ma anche degli opinionisti. La stessa Bruganelli non è riuscita a trattenere lo stupore, e a far notare che il giovane è decisamente sopra le righe. Anche i social si sono schierati dalla parte di Simona e hanno puntato il dito contro Jonas che per molti ha alzato i toni più del dovuto.

“Grandeeeee simooooo”, ha commentato un utente. E ancora: “Jonas arrogante e presuntuoso”. Tuttavia sono in molti i sostenitori di Pepe che trovano il giovane vero, sincero e spontaneo, anche se a volte può apparire maleducato. Riuscirà a restare in casa più del dovuto? Per il momento Jonas non ha nessuna intenzione di cambiare il suo modo di essere.

Grande Fratello la doppia puntata non premia gli ascolti

Il doppio appuntamento de Il Grande Fratello non premia gli ascolti: il reality ha ottenuto uno share di appena il 13% e 1 milione e 620 mila spettatori, numeri decisamente non soddisfacenti per una prima serata. Il che potrebbe indurre la dirigenza Mediaset a correre ai ripari. Secondo quanto ha riportato Affari Italiani la rete del Biscione potrebbe anche decidere per una chiusura anticipata del format:

“Un dato inaccettabile, che fa rischiare al celebre format di Canale 5 il rischio di chiusura anticipata…” ha scritto il portale. Tuttavia la dirigenza starebbe anche pensando a come salvare il GF: “A Mediaset sono partiti dei ragionamenti sul futuro di un brand che non si vuole e non si può affossare…” Inoltre la decisione di un eventuale chiusura potrebbe mettere in discussione anche la realizzazione del Grande Fratello Vip, in programma in Primavera, che dovrebbe essere guidato d’Alfonso Signorini.