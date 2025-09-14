Grande Fratello, il colpo di scena: tornano tre ex concorrenti

Dopo aver presenziato nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, Simona Ventura ha conquistato la conduzione della nuova edizione de Il Grande Fratello. Voluta da Pier Silvio Berlusconi, che in diverse edizioni ha rivelato tutta la sua stima nei confronti della conduttrice, Simona è sicuramente la persona giusta per risollevare le sorti del reality. Il GF nell’ultime edizioni non ha brillato negli ascolti e la dirigenza Mediaset ha anche pensato di sospenderlo, per il momento ha però optato per dei cambiamenti. Ci saranno due GF: il primo condotto da Simona Ventura e un secondo in versione vip d’Alfonso Signorini.

La conduttrice riporterà il reality alle sue origini, ci saranno solo concorrenti non conosciuti con un loro vissuto da raccontare. Il format durerà fino a Dicembre, e a quanto pare non sono previsti ingressi in corso di programmazione, questo per dare l’opportunità al pubblico di affezionarsi ai vari inquilini. Diverse le novità previste ma non ancora rese note. Il Grande Fratello debutterà il prossimo 29 settembre e l’attesa di rivedere Simona Ventura alla conduzione del reality è emozionante.

Non sono stati ancora resi noti i nomi dei presunti opinionisti, se saranno due o solo uno, ma nei giorni scorsi l’esperto tv Davide Maggio ha rivelato che ci sarà il ritorno di ben tre ex concorrenti. Se la notizia fosse confermata sarebbe un vero colpo di scena, ma soprattutto poco coerente con l’immagine innovativa che i vertici di rete vogliono dare al programma. Immagine necessaria per risollevare le sorti del reality e una sua possibile affermazione in fatto di Auditel.

Grande Fratello, tre ex concorrenti in studio

Davide Maggio ha rivelato che saranno presenti in studio tre ex concorrenti del Grande Fratello. Tre volti che hanno vissuto il reality in modo totalitario e sono in grado di commentare alcune dinamiche che succedono in casa. I tre ex protagonisti saranno fissi, e probabilmente saranno tre donne. Ad oggi non sono stati rivelati i nomi scelti, ma a quanto pare a Simona Ventura piace molto l’idea di confrontarsi con alcuni ex gieffini.

Una notizia davvero inaspettata, che potrebbe dare al programma quel quid in più e interessante sempre che vengano scelte tre persone in grado di suscitare curiosità nel pubblico. A quanto pare i concorrenti che entreranno nella casa saranno tra 15 e i 20: un numero decisamente rilevante.

Simona Ventura: “Sarà un GF fatto di persone vere”

Intervista da TV Sorrisi e Canzoni Simona Ventura ha confessato di essere entusiasta di tornare alla conduzione di un reality. Il suo sarà un GF dedicato alle persone che hanno qualcosa da raccontare: “Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare.”

Ha poi concluso: “Ci hanno scritto in tantissimi e con Endemol Shine Italy siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti. Alcune lettere sono arrivate direttamente a me sui social e le ho girate io alla redazione. Al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà inoltre 100% NIP, con gente comune. E durerà 100 giorni“ .