Grande Fratello, chi è Anita Mazzotta: età, dove vive, lavoro, vita privata, Instagram. Tutto su di lei

Anita Mazzotta è entrata nella Casa del Grande Fratello e ha raggiunto subito la popolarità per la sua personalità.

Anita Mazzotta è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello. Su di lei non ci sono molte informazioni dato che, prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, non era un personaggio pubblico. Dell’ex gieffina si sa però che è originaria di Treviso e che è residente a Milano, dove lavora come piercer professionista presso il BloodLine Tattoo di Castelfranco Veneto. Lei è infatti sempre stata appassionata al mondo dei tatuaggi e del piercing, e si è dimostrata sin da subito una donna indipendente e determinata.

Il seguito sui social e i clienti famosi

L’ex concorrente del Gf è inoltre molto seguita su Instagram, dove al suo attivo ci sono più di 55.000 follower tra cui vari personaggi del mondo dello spettacolo come Carolina Stramare, Noyz Narcos, Jake La Furia, Cristiano Caccamo, Filippo Nardi, Manuel Bortuzzo e Gabriele Costanzo. Lei è tra l’altro molto attiva anche su Tik Tok, dove supera i 30.000 followers e condivide prodotti legati alla sua attività professionale, collaborando con personaggi dello showbiz. Tra di loro c’è ad esempio Annamaria Berrinzaghi, madre del rapper Fedez e diventata negli anni sua cliente.

In molti hanno infatti ritenuto che lei entrasse nella categoria “sconosciuti, ma non troppo” della nuova edizione del programma Mediaset. Il palinsesto l’ha infatti presentata nei promo che sono stati diffusi a settembre 2025 come terza gieffina ufficiale, con un ingresso che era già stato previsto nella prima puntata. Simona Ventura l’ha descritta come una persona che nasconde una grande dolcezza dietro la corazza, e ha anche messo in evidenza il fatto che la sua storia è “scritta sulla pelle” attraverso i tatuaggi che negli anni ha scelto di farsi.

Anita ha inoltre scritto sui social che appartiene sia a Milano che a Treviso: la sua vita si divide quindi tra queste due città. L’11 ottobre 2025 ha lasciato il Grande Fratello per motivi di natura personale.

La vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla vita privata e sentimentale di Anita Mazzotta ma, dai suoi profili social, vengono fuori le passioni per i viaggi, l’amore per i canti, ma anche l’interesse per la moda e per i marchi di lusso. Alcune indiscrezioni dicono inoltre che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo sarebbero stati attirati dalla sua bellezza, anche se per il momento non si sa se lei sia single o legata sentimentalmente, dato che non ci sono dettagli sul suo stato sentimentale.