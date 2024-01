Il Grande Fratello di Beatrice Luzzi è ricominciato stasera, 8 gennaio 2024. L’attrice è tornata nella casa dopo il triste lutto che l’ha colpita pochi giorni fa con la perdita del Papà. Una decisione certamente difficile, ma doverosa per un onorevole ragione che la lega proprio al padre, una promessa a non mollare proprio ora. Dunque, di parola, la Luzzi ha deciso di tornare tra le mura della casa più spiata d’Italia che l’ha ospitata fino ad ora, per ben 4 mesi.

La Luzzi viene accolta dall’abbraccio di Signorini “Vederti lì, oltre che farmi piacere, credo che sia una bella conferma anche al pubblico che vuole conoscerti. Non sei scontata, hai seguito una tua logica e vederti lì ha una sua logica“.

Prima di poter tornare al gioco, quello televisivo, Beatrice ha seguito gli ultimi risvolti nella casa, compreso il discusso atteggiamento di parte degli inquilini reputato da molti totalmente irrispettoso nei confronti del lutto attraversato dalla Luzzi.

Un argomento spinoso che ha lasciato spazio anche a commenti aspri sul web (in particolare su X all’hashtag #GrandeFratello) e ad una critica di Signorini che si è detto “senza parole” per la mancanza di empatia, seguita da una riflessione che, però, non ha avuto nomi e cognomi, piuttosto una lavata di capo sul rispetto della persona.

La lettera di Beatrice Luzzi al papà scomparso

Beatrice, inoltre, ha scelto di condividere una lettera dedicata a suo padre e scritta nella data di oggi, a pochi giorni dalla sua scomparsa. Letta dalla sua voce, le parole sono state sentite dagli inquilini in casa (tra l’altro rimasti ignari delle possibili decisioni della concorrente) e dal pubblico a casa:

Mio amatissimo Babbo. Sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato: la vita, prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto di contraddistingueva. Al tuo funerale, partecipatissimo, nessuno di noi ha pianto. In cuore nostro, sapevamo che quello che era quello che volevi, andare via. Era ormai qualche anno che eri stufo dei limiti a cui l’età avanzata aveva costretto il tuo spirito indomito. Quando vedevi i tuoi amati nipoti, ti rianimavi, è vero, e con poche battute riuscivi a trasmettere la tua infinita empatia, ironia e sense of humor. Ma poi, stanco, ti accomiatavi nella tua stanza… che era ormai la tua grotta. Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore, ma così non è. Fra i mille doni che mi hai fatto, questo è stato l’ultimo e prezioso. Mi hai permesso di salutarti prima di Natale e trasmettendomi il tuo immenso amore mi hai detto che eri fiero di me. Non me lo avevi mai detto così convintamente come hai fatto quest’ultima volta, seppur condizionato dal dolore fisico e mentale. E’ stata l’ultima volta, l’ultima di questa vita, si intende perché siamo esseri infiniti babbo. Addio babbo, vola lontano e leggero. Tua, briciola.

Il pensiero di Beatrice per il suo amato papà. 🖤 #GrandeFratello pic.twitter.com/zwZD70udCQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2024

Il rientro in gioco: “Spero che tutti insieme si possa fare un passo in avanti”

Le lacrime degli amici di Beatrice in casa sono un eloquente segnale dell’emozione provocata dalle parole dell’attrice, emozione che si è prolungata quando Beatrice è tornata ufficialmente in casa. Un freeze dal Grande Fratello blocca tutti per qualche minuto, giusto il tempo per far uscire Beatrice dal confessionale, dov’è rimasta fino a dopo la lettura della lettera.

Mi dispiace avervi lasciato nell’incertezza per la seconda volta. Sono stata investita da un dolore enorme, non vi nego che è stata una decisione difficilissima quella di capire cosa è meglio fare. Allora mi sono ricordata le parole di mio padre nell’ultimo incontro avuto a Natale, quando mi ha detto “questa volta Bea non mollare, vai fino in fondo” così, per onorare lui, ho deciso che era giusto continuare questo percorso.

Tra i desideri di questo nuovo inizio, la voglia di riconciliarsi anche alle persone con cui non ha avuto buoni rapporti in casa: “Che tutti insieme si possa fare un passo in avanti“.