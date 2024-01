Il Grande Fratello torna stasera, lunedì 8 gennaio 2024, con la nuova puntata. Arriveranno provvedimenti per i concorrenti in gioco? Anticipazioni e diretta live dalle 21.30

Nuovo appuntamento stasera, 8 gennaio 2024, con Grande Fratello in onda su Canale 5 con la trentesima puntata di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori. Dopo l’esperimento in onda al sabato sera, il reality show torna con il primo appuntamento di quest’anno. Sarà possibile seguirlo tutti i giorni in diretta anche su Mediaset Extra, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su La5. Ogni giorno, Canale 5 e su Italia 1, inoltre, dedicheranno al reality finestre che andranno in onda nel day-time.

Grande Fratello, prodotto da EndemolShine Italy, è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2024, anticipazioni puntata 8 gennaio

Si preannuncia una puntata molto intensa per i concorrenti del Grande Fratello 2024. Beatrice ha dovuto abbandonare la casa dopo la scomparsa del padre. Il televoto è stato annullato ma, nei giorni a seguire, il web si è indignato per la reazione dei concorrenti dopo la notizia legata all’uscita dal gioco della Luzzi. Sul web l’indignazione è forte e molti utenti hanno criticato l’apparente indifferenza e la poca sensibilità dimostrata.

Lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, ha ammesso -via Instagram- di essere rimasto rimasto senza parole per la mancanza di empatia. Diversi spettatori chiedono la squalifica o un televoto flash. Ancora non è chiaro cosa accadrà e quali saranno i provvedimenti per i concorrenti ancora in gioco.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata in diretta su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre, noi di TvBlog seguiremo il programma con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.30 circa.