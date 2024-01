Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini all’uscita di Beatrice Luzzi: “Mancanza di empatia di alcuni concorrenti”

Ecco come hanno reagito Alfonso Signorini e i concorrenti del Grande Fratello 2024 all’uscita di Beatrice Luzzi per la morte del papà

La morte del padre di Beatrice Luzzi (con la temporanea uscita dell’ex inquilina del ‘Grande Fratello 2024’) è uno dei temi caldi che si affronterà durante la prossima puntata del reality di Canale 5 in onda il prossimo lunedì 8 gennaio. Quello che ha colpito i telespettatori e i commentatori del web è la totale indifferenza e scarsa vicinanza degli altri concorrenti nei confronti del dolore della compagna d’avventura.

Mentre la produzione del programma si è stretta attorno all’attrice per la perdita dell’amato papà con una serie di messaggi di cordoglio diffusi sui social, in casa, regna, tuttora, un clima di apparente calma e immotivato distacco. Come se nulla fosse accaduto o se il lutto della Luzzi non toccasse le coscienze di tutti quelli che, per oltre 4 mesi, hanno condiviso uno stesso percorso seppur televisivo.

Lo stesso Alfonso Signorini, ieri sera, su Instagram, ha voluto ribadire lo stesso concetto rimarcando, senza fare nomi, la scarsa vicinanza emotiva nei confronti di un altro essere umano a prescindere dal gioco:

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”.

Il web, per esempio, ha catturato un dialogo a tre tra Fiordaliso, Letizia Petris e Anita Olivieri. Le tre donne, in bagno a truccarsi, si lamentano che, durante la giornata, non sono state previste attività da svolgere in tutta tranquillità:

Fiordaliso: “Secondo me non facciamo niente neanche oggi. Con questa storia qua saranno bloccati…”

Anita: “Eh lo so zia, però…”

Letizia: “Sì, ma non si può fermare un programma televisivo”

Marco Maddaloni, invece, ha mostrato, in maniera discreta ma assai decisa, la propria solidarietà, nei confronti della Luzzi convinto che si poteva evitare di cantare, a squarciagola, il ‘Tanti auguri’ alla mamma di Greta in occasione del suo compleanno.

Marco: “Dai, non cantiamo. Potevamo evitare”

Di episodi analoghi ce ne sono tanti…

Ad Anita che le dice di non dire nulla per Bea perché il gf ha detto di non parlarne, Fiorda risponde:"Mi hanno detto loro di fare così".

Capisco bene?

Cioè gli autori vogliono parare il sedere in questo modo?complimenti! #grandefratello pic.twitter.com/oXSe3xfAne — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) January 3, 2024

#Grandefratello

Questo piange da 3 giorni facendo la vittima, oggi si è risvegliato ringalluzzito per un lutto dicendo alla sua amica che in confessionale porta buone notizie, i beabaldi hanno anche il coraggio di dire che soffre, che schifo di persona. pic.twitter.com/VCbdG1m4b8 — fm (@La_gazzette) January 3, 2024

Saranno presi provvedimenti?!