Grande Fratello, arriva la mossa strategica di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso una decisione importante sul futuro del Grande Fratello. Il reality show – finora condotto da Alfonso Signorini – potrebbe non tornare nel mese di settembre, come invece accade solitamente. L’indiscrezione è partita da Dagospia e riguarda appunto la nuova edizione dello storico programma, in onda su Canale 5. Le voci dicono infatti che la messa in onda potrebbe iniziare a ottobre, con un mese di ritardo. Questa non sarebbe però l’unica novità in programma. Le modifiche saranno annunciate l’8 luglio, in occasione dell’incontro stampa che il Vice Presidente Mediaset terrà a Cologno Monzese.

Le novità sul Grande Fratello

“A tornare certamente in onda sarà il più solido Grande Fratello con la conduzione di Alfonso Signorini”, si legge su Dagospia. Si presuppone quindi che ci sarà un cambio di calendario per la messa in onda di un reality che, nel corso degli anni, ha dato un grande contributo al palinsesto Mediaset. Pare inoltre possa esserci delle modifiche sul fronte degli opinionisti.

Lo scorso anno è stato fatto un esperimento con Cesara Buonamici, ma ora non si esclude che venga scelta una diversa direzione, anche se ancora non si conoscono i dettagli sul nuovo palinsesto 2025/2026. Sarà Pier Silvio Berlusconi a presentare l’intera programmazione autunnale alla stampa, con i dettagli che verranno svelati lunedì 8 luglio.

I concorrenti del Grande Fratello: i primi nomi bomba

Nel frattempo, il web è già pieno di nomi che potrebbero, durante la prossima edizione, entrare nella Casa più spiata d’Italia per affrontare questa nuova avventura televisiva. Tra i personaggi provinati ci sarebbero in primis Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex volti di Uomini e Donne che hanno tra l’altro vissuto una frequentazione durante il loro percorso nel programma. Martina era infatti la tronista e tra i due corteggiatori c’era appunto Gianmarco, che è stato la non scelta e che è diventato in seguito tronista, oggi legato sentimentalmente a Cristina Ferrara.

La loro presenza nella Casa potrebbe quindi creare delle dinamiche esplosive. A lanciare l’indiscrezione è stato proprio l’esperto di gossip Amedeo Venza. In molti si domandano già cosa potrebbe accadere all’interno della Casa tra i due probabili concorrenti, dato che entrambi potrebbero trovarsi ad affrontare una sorta di convivenza forzata in un luogo che, per anni, ha fatto incontrare – e innamorare – diverse persone. Per il cast ufficiale si dovrà in realtà attendere ancora un po’, anche per il momento queste sono solamente indiscrezioni infondate e che non hanno avuto alcuna conferma uffiicale.