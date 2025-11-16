Grande Fratello 24, chi è Rasha Younes: età, dove vive, vita privata, lavoro, Instagram. Tutto su di lei

Rasha Younes è del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo ma sta conquistando pian piano la popolarità grazie al Grande Fratello.

Rasha Younes è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello. La giovane donna è infatti entrata nella Casa più spiata d’Italia e ha conquistato tutti con la sua personalità. Del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo, sta entrando pian piano nelle case degli italiani.

Chi è Rasha Younes del Gf

Originaria della Giordania, è nata ad Amman nel 1992, ma vive a Roma da molti anni. Proprio nella Capitale, Rasha ha iniziato a lavorare come estetista ed è al momento impiegata in un salone di bellezza situato in uno dei quartieri più rinomati della città, cioè Prati. Molto attiva sui social, ha un profilo Instagram che vanta la presenza di più di 20.000 followers e, proprio sui social, mostra spesso i suoi capelli lunghi e mossi, gli occhi grandi e neri.

Lei stessa ha svelato di aver deciso di partecipare al reality di Canale 5 – condotto quest’anno da Simona Ventura – dopo aver riflettuto a lungo. Alla fine ha deciso di darsi l’opportunità di mettersi in gioco e di provare questa avventura televisiva, che ancora non sa dove la porterà. Il suo sogno più grande è infatti quello di viversi questa esperienza a 360 gradi.

La vita privata

Younes è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Lei stessa non ha infatti mai pubblicato dettagli in più sui suoi profili social, e al momento non è chiaro se il suo cuore sa impegnato o meno. Tra i suoi followers ci sono Jessica Morlacchi, Soraia Allam e Giordano Mazzocchi: questo fa quindi pensare al fatto che lei abbia contatti con qualche personaggio del mondo dello spettacolo, ma la sua cerchia resta stretta e lontana dai clamori del gossip.

Lo scontro con Ivana Castorina

Rasha è stata di recente protagonista di un conflitto avuto con la gieffina Ivana Castorina, accusata dall’estetista di “falso buonismo“. “Ha fatto in modo di essere amica con tutti” – ha detto Rasha – “Quando qualcuno piange, lei è sempre lì, come il prezzemolo, pronta a correre in confessionale. Io la chiamo Barbara, capisci a me cosa vuol dire Barbara: quando una persona sta lì solo per mostrarsi“. Molti fan credono che la Barbara a cui lei si è riferita sia proprio Barbara D’Urso, spesso al centro del gossip. I telespettatori dovranno intanto aspettare la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire come andrà a finire.