Stasera, lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera puntata evento con la semifinale: sta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e morire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntano direttamente alla vittoria, altri sono in corsa per strappare il biglietto per la finale.

Purtroppo, per alcuni di loro, il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.

Al momento, sono al televoto, Giglio, Chiara e Helena. Chi dovrà abbandonare il gioco ad un passo dalla finalissima della prossima settimana?

Grande Fratello 2025: i possibili finalisti per gli scommettitori

È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello, questa sera scopriremo chi tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Gigliotti dovrà lasciare la casa a un passo dal gran finale. Secondo gli esperti Sisal, Luca è il candidato più probabile all’eliminazione, offerto a 66,00 per la vittoria finale, potrebbe infatti essere proprio lui a dover abbandonare già oggi la scena.

Il televoto flash sarà decisivo per decretare il quarto finalista del reality ed Helena Prestes, offerta a 3,50 su Sisal.it, è la principale favorita a conquistare l’ultimo posto disponibile. Più lontano Lorenzo Spolverato che si gode già il suo possibile posto in finale. Ma attenzione, l’ipotesi di vederlo trionfante è offerta a 9,00.

Chi potrà dunque essere la grande protagonista di questa edizione? Zeudi Di Palma, la possibilità di vedere l’ex Miss Italia vincitrice della diciottesima edizione è offerta a 1,55 su Sisal.it.

Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi tre finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello 2025 semifinale 24 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming

La semifinale del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”