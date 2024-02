Grande Fratello 2024, chi sarà il primo finalista?

Aperto il televoto per il primo finalista del Grande Fratello 2023-24: il pubblico può scegliere chi mandare in finale…

A 164 giorni dal suo inizio, il Grande Fratello inizia a ‘scegliere’ i suoi finalisti: nella puntata di mercoledì 21 febbraio, infatti, gli 8 veterani della Casa sono stati chiamati a un giro di nomination, senza sapere però che i loro ‘prescelti’ non sarebbero andati al televoto per un’eliminazione ma per conquistare il ‘titolo’ di primo finalista di questa edizione monstre del GF.

Gli 8 veterani hanno quindi mandato in nomination – anche se con una ‘catena di salvataggi’ che di fatto è stata un tranello ordito dagli autori – Grecia e Beatrice (che ha commentato “Gli autori potevano risparmiarsi tutto questo gioco, tanto ero certa che saremmo state nominate noi“).

Un comunicato ufficiale di #GrandeFratello: il pubblico vuole che tutti si mettano in gioco, tra i Veterani. Una catena di scelte sta per iniziare. pic.twitter.com/cwHGPSIxOI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

In un secondo giro di nomination, a Grecia e Beatrice si sono aggiunti Rosy e Massimiliano, votati dagli altri concorrenti, sempre all’oscuro del fatto che fossero nomination per scegliere il primo finalista e non per l’eliminazione. La notizia raggiunge i concorrenti solo al momento della comunicazione ufficiale dei nomi mandati al televoto.

“Vedi che non siamo così banali come pensi, Beatrice?”

commenta puntuto Signorini ai commenti della Luzzi alla sua ennesima nomination. E va detto che il momento della prima ‘catena’ ha messo in difficoltà lo stesso Signorini, che se l’è presa con un autore, reo di star urlando al conduttore di non fare quello che stava per fare, ovvero far scegliere a Massimiliano una tra Grecia e Beatrice da mandare al televoto. Una scelta inutile, visto che al televoto dovevano andare entrambe.

Quando finisce il GF 2024?

L’avvicinarsi di un primo finalista inizia a dare il senso della ‘fine’ di questa edizione, iniziata l’11 settembre 2023 e destinata a concludersi ai primi di aprile. Insomma, dopo Pasqua, in una data ancora non comunicata e sulla quale, anzi, lo stesso Alfonso Signorini fa molto ‘melina’.

Manca, in ogni caso, ancora più di un mese alla fine di questa lunghissima edizione del Grande Fratello. E nonostante le voci che avevano fatto immaginare un anno di pausa per il format, il reality più longevo della tv italiana tornerà – e con la conduzione di Alfonso Signorini – sin dal prossimo autunno: ne ha scritto per noi HIT, che ha anche annunciato, però, una novità per la prossima edizione.