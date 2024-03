Grande Fratello 2024, blackout in diretta: “La casa è parzialmente al buio”

Fuori programma, stasera, lunedì 14 marzo, nella casa del ‘Grande Fratello 2024‘. Durante la diretta, in sovraimpressione, è apparso il seguente messaggio:

Il messaggio “A CAUSA DI UN IMPROVVISO BLACKOUT LA CASA DEL GF È PARZIALMENTE AL BUIO” ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/jp7KkoSJVN — trashtvstellare (@tvstellare) March 14, 2024

“A casa di un improvviso blackout, la casa del Grande Fratello è parzialmente al buio”

Tutto è successo mentre, fuori, in giardino, stava avvenendo il confronto a tre tra Greta Rossetti, Sergio Maria d’Ottavi e Marcella Bonifacio. La donna non ha particolarmente gradito il comportamento della figlia che, nelle ultime settimane, si è lasciata andare a tenere effusioni nei confronti del compagno d’avventura.

“Tu non lo sai, ma quando avevi pochi mesi hai smesso di respirare, io ti ho rianimato, avevo solo 23 anni, non sapevo come si rianimasse. Ti ho buttata a terra e ti ho rianimata. Io ho sbagliato a proteggerti troppo. Tu devi essere sempre te stessa, devi promettermi che da oggi diventerai una persona rispettosa di te stessa. Non sono entrata qui dentro entusiasta, devo dire la verità. Tu volevi sapere il mio parere su Sergio, così come è stato per Mirko, ti dico vai piano. Io ora non voglio conoscere nessuno, quando sarai sicura, dopo un anno, me lo farai conoscere” prima di abbracciare la concorrente.

L’ex tentatrice di ‘Temptation Island’ ha cercato di rassicurare, in tutti i modi, la madre piuttosto preoccupata per il rapporto tra la figlia e Sergio: “Tu non vivi qui dentro, se oggi sto bene è soprattutto grazie a lui! Cosa racconterai ai miei figli? A me non frega nulla!”

Dopo il tanto atteso chiarimento, tutti i concorrenti si sono dovuti spostare in giardino per proseguire il quarantaquattresimo appuntamento con la luce a disposizione. E’ lo stesso Alfonso Signorini, dopo il nero pubblicitario, a chiarire cosa è successo:

Signorini: “E’ il bello della diretta. Sono saltate tutte le centrali elettriche di Cinecittà. La casa del Grande Fratello è completamente al buio. Perdonateci”.