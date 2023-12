Grande Fratello 2023, perché stasera 18 dicembre non va in onda

Perché stasera 18 dicembre non va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023? Quando torna e cosa c’è al suo posto?

Grande Fratello 2023, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, stasera, lunedì 18 dicembre, in prima serata, su Canale 5, non è andato in onda.

GRANDE FRATELLO 2023: CONCORRENTI

I concorrenti ancora in gioco sono: Anita Olivieri, marketing manager, Beatrice Luzzi, attrice, Federico Massaro, modello, Fiordaliso, cantante, Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico, Grecia Colmenares, attrice, Greta Rossetti, imprenditrice, Letizia Petris, fotografa, Marco Maddaloni, judoka, Massimiliano Varrese, attore, Monia La Ferrera, hostess, Paolo Masella, macellaio, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosanna Fratello, cantante, Rosy Chin, chef e Vittorio Menozzi, ingegnere.

GRANDE FRATELLO 2023: QUANDO TORNA IN ONDA?

Il prossimo appuntamento, in prima serata, con il reality di Canale 5, è fissato per sabato 23 dicembre 2023. Gli inquilini del loft di Cinecittà si scontreranno con la finale della diciottesima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Conosceremo, come accade ormai da settimane, il nome del/la prossimo/a eliminato/a dalla casa più spiata d’Italia. Chi uscirà tra Greta Rossetti, Marco Maddaloni e Federico Massaro per volere del televoto del pubblico da casa? A gennaio, il programma tornerà nella consueta collocazione del lunedì sera e dovrebbe sdoppiarsi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, al giovedì. Mentre, al sabato, ritroveremo le storie di ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi.

GRANDE FRATELLO 2023 STASERA NON VA IN ONDA: COSA C’E’ AL SUO POSTO?

Il ‘Grande Fratello 2023’ lascia, stasera, eccezionalmente il posto alla semifinale di ‘Io Canto Generation’ che stiamo seguendo in liveblogging. In giuria come sempre, Claudio Amendola, Orietta Berti, Michelle Hunziker ed Al Bano pronti a giudicare le performance delle squadre capitanate da Mietta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta. Mercoledì (giorno prescelto per il talent show di Gerry Scotti) prossimo, sarà trasmesso, in prima serata, l’incontro della Coppa Italia tra Inter e Bologna.

