Grande Fratello 2023, la gaffe di Rosy Chin sugli uomini cinesi: “E’ una cosa di anatomia” (video)

I protagonisti del ‘Grande Fratello 2023’, in questi primi giorni all’interno della casa, si stanno facendo notare per simpatia, spigliatezza e dimestichezza con la telecamera. Lo sa bene Rosy Chin che, dimenticandosi di essere ripresa 24 ore su 24, si è lasciata andare a piccanti considerazioni sui maschi cinesi. Le dichiarazioni sono state riprese da diversi siti come Biccy e dal popolo di Twitter che, nelle scorse ore, ha postato il ‘video incriminato’ che ha fatto storcere il naso ai suoi connazionali:

“Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”

La gaffe di Rosy Chin sui cinesi al Grande Fratello 2023

L’inquilina del ‘GF’, rispondendo ad alcune curiosità delle sue compagne d’avventura, ha voluto sfatare alcuni ‘falsi miti’ (confermandone altri) sui ragazzi cinesi, in particolare sulla loro dotazione nei ‘paesi bassi’:

“Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica, ma avete presente i cliché su noi? Tipo ‘Non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘Non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘Non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei”

Un 2+2 che ha il suono della conferma? Qualcuna salvi l’orgoglio del maschio cinese…

Rosy Chin del Grande Fratello 2023 imita Rosa Ricci di Mare Fuori

La neo concorrente è stata ripresa immediatamente dalla voce fuori campo del GF che ha interrotto il discorso tra le risate delle compagne. La regia, in contemporanea, ha deciso di staccare l’immagine sulla conversazione.

La neo inquilina del loft di Cinecittà si è fatta notare anche per le sue doti attoriali. Proprio, ieri sera, si è cimentata nella imitazione di Rosa Ricci, l’amatissima protagonista della fiction Rai, ‘Mare Fuori’.

