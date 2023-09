“Abbiamo deciso di dare un po’ una mossa a questi inquilini” è stata la promessa di Alfonso Signorini all’inizio di questa quinta puntata del Grande Fratello 2023. Sembra sia iniziata a luglio ma, invece, siamo solo a nemmeno tre settimane di programma. E non perché siano successe mille cose ma perché sembra non sia successo mai nulla. Comunque, anche questa puntata s’ha da fare e quindi si apre con Massimiliano Varrese protagonista.

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ‘friendzonato’ da Heidi

Lui ha ammesso di essere rimasto immediatamente colpito da Heidi, coinquilina entrata pochi giorni dopo di lui al Grande Fratello 2023. E per non metterle pressione alcuna, dopo poco le ha confessato il suo interesse e le ha raccontato di averla sognata e di essersi svegliato, piangendo. Poteva anche aggiungere di aver letto le sue iniziali nei fondi del caffè o, per prenderla alla larga, cosa se ne pensasse di Brendon e Brenda come nome se fossero diventati, in futuro, genitori di due gemelli.

L’interesse palesato apertamente ha un po’ raffreddato Heidi che avrebbe voluto mantenere il tutto su un tono più leggero e di divertimento, senza fretta. Accusato il colpo e dopo aver annullato il corredo di nozze prenotato, Varrese ha preso distanza da lei, è diventato freddo. Un classico comportamento puntualmente consigliato nei libri di vincenti tattiche amorose come “In amore vince chi fugge” o “Fingi disinteresse e la conquisterai“.

Funzionava in Dawson’s Creek. Nella realtà lei si sposa con un altro, ci fa figli e festeggia pure le nozze di porcellana per i vent’anni di matrimonio.

E siccome al Grande Fratello 2023 il tutto è sotto l’occhio delle telecamere, quale cosa migliore se non mettere a confronto colui che è palesemente interessato dinanzi a colei che lo ha raffreddato dicendogli che stava correndo troppo? In sottofondo, giusto per non mettere ulteriore hype, mettiamoci anche una ballad come Hold me While you wait di Lewis Capaldi.

“Quando Heidi è entrato mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza, sono single da un paio d’anni” ha raccontato lui, mentre lei poteva ascoltare.

E, come potete vedere, ha subito gioito delle parole di lui.

Io intanto ho iniziato a rabbrividire alle vibes della storia d’amore (inesistente) della scorsa edizione del Grande Fratello tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Dopo l’eliminazione, pur di trascinare avanti il possibile interesse tra i due, ogni settimana lei si presentava in casa, come “sorpresa”. E dal confronto iniziale sui loro sentimenti, si era arrivati a un passo dal “Tua madre dice che ha chiamato Enel per sapere se vuoi passare a loro, chiede se deve accettare o ci pensi tu quando esci“. Perché dopo 4/5 confronti, gli argomenti erano ormai assenti.

In casa tutti pensano che Massimiliano Varrese sia uno stratega sotto l’aria da guru peace & love ma lui non ci sta e ribadisce: “Mai stato nella mia vita, se sento una cosa vado fino in fondo”. E ci è andato anche stasera quando, davanti a Heidi, le ha (ancora…) espresso apertamente il suo interesse.

Alla domanda diretta di Alfonso Signorini (“Heidi, ma Massimiliano ti piace? Risposta secca!“), lei, creando una brezza da Polo Nord, ha sorriso con un:

“No, non mi piace”

Un evergreen ma:

Alex Schwazer alza la mano in silenzio, durante la discussione nata dopo il confronto tra Heidi e Varrese. Ero certo che stesse per chiedere se poteva andare in bagno. Invece no, voleva dare una sua opinione- che ho dimenticato -ma era a favore di Massimiliano.

La questione agita gli animi e Grecia Colmenares si espone nemmeno fossimo in una scena clou di ‘Law&Order‘ o ‘Perry Mason‘, per dare credibilità alle parole di Varrese.

“Il sogno è verdad! Massimiliano lo ha raccontato subito a me!”

Ed è subito:

A chiudere il tema Massimiliano/Heidi ci pensa Giselda con una delle sue perle:

“Complicata, por mi, sta storia. Viva l’amore!”

In veneto, non in spagnolo, eh.

Giselda ‘incastrata nella sua montagna’

E anche in questa puntata si è parlato di Giselda nella solita accezione, come fosse il Rinoceronte di Giava il Leopardo dell’Amur, in via d’estinzione. Abbiamo capito che ha una vita genuina, che ama la montagna le semplicità, ma la sensazione di essere dietro ad un vetro mentre osserviamo le capriole dei delfini, applaudendo. Non sarebbe più sensato approfondire MINIMAMENTE il tutto?

“Non sapevi cosa fosse una macchinetta con le cialde” ricorda Signorini, in studio.

Poi, per darle coraggio e convincerla a integrarsi di più e sciogliersi delle insicurezze, le mostrano un video dove lei… si isola e si sente quasi a disagio:

“I miei discorsi son sempre della montagna, parlano di film, musica. Io la musica non la ascolto mai… Cosa porto come argomenti? Patate? Orti?”

E qua ho un corto circuito. Non sa come funzionino le cialde, non ha mai visto il riso basmati, non ha mai usato una lavastoviglie o una vasca idromassaggio. Dice che parla di montagna e cerbiatti con gli anziani del Paese. E ok. Ma perché questa narrazione dove sembra un personaggio uscito da Greystoke? Abita in montagna, santo Cielo, per aver fatto i provini, almeno la tv e il Grande Fratello lo avrà seguito… Non credo abbiano calato una corda dal cielo su casa sua, con un elicottero, brandendo una marmotta bendata per farla salire e portarla -a sua insaputa- a Cinecittà, no?

Eppure, questo racconto di innocenza assoluta prosegue, puntata dopo puntata:

“La cosa più cattiva fatta nella vita?” le chiedono.

“No non le ho fatte di cattive” replica lei.

E tu, che ha pagato una bolletta in ritardo, improvvisamente ti senti una merd@.

“Che meraviglia” il commento di Signorini mentre Cesara Buonamici però sottolinea del potenziale:

“C’è femminilità in Giselda…”

Sì, se magari ogni volta non si finisse a parlare con lei di monti, pecore o una ipotetica sagra del polentone, magari le sfumature potrebbero essere anche più chiare per tutti…

Beatrice abbraccia i figli, fuori dalla casa, come sorpresa del Grande Fratello. Quando rientra, tutti si avvicinando per abbracciarla mentre Varrese si guarda intorno chiedendosi, probabilmente, se un cuscino sia più beige o ecrù. Signorini lo incalza:

“Come mai non sei andato da Beatrice?”

Ma Varrese/Guru sottolinea che non ama questa calca tutti insieme:

“Sto aspettando che arrivi…”. Tipo in fila alle poste, insomma, non vuole passare davanti a nessuno.

La scorsa settimana Paolo ha raccontato di non avere più un rapporto col padre, legati ad alcuni problemi dell’uomo che hanno portato il ragazzo ad allontanarsi da lui. Rivela momenti difficili, diffidenza nei suoi confronti ma non esclude in un futuro un chiarimento. Non per questo lo cerca. E da qua inizia il valzer di tutti che lo spronano a fare pace con l’uomo. Prima alcuni coinquilini, poi Alfonso Signorini, mancava solo il pubblico a urlare “Pace, pace!” come lo storico “Cento” di Ok è il prezzo giusto.

Timidamente -e saggiamente- Cesara Buonamici sottolinea che per essere arrivato a una tale fermezza deve aver sofferto molto in passato. Paolo annuisce.

Sì, ma comunque devi fare pace, è il messaggio finale che gli arriva. Rientra pure in casa e ciao.

Il perché non ci è chiaro.

Il momento delle nomination diventa sempre più lungo e infinito. Uhm, eh, ah, eh sì, commenta il conduttore quando danno le motivazioni, in alcuni casi con la stessa attenzione mia quando mescolo il sugo e ascolto un amico al telefono durante “Un posto al sole”.

Ma anche in quel caso, i momenti di maggiore gioia sono quelli che ci regala Grecia Colmenares ogni volta che qualcuno la nomina.

Occhi sbarrati, aria incredula, mano alzata per giustificarsi e ogni motivazione usata per mandarla in nomination le appare ingiusta.

E si lancia in lunghi discorsi accorati nemmeno dovesse convincere un giudice a non darle l’ergastolo, sistemandosi i lunghi capelli biondi e pronunciando la frase simbolo:

“E’ la verdad!”

Sigla.