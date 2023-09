Questa sera, lunedì 25 settembre 2023, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Il reality show è visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sarà possibile seguirlo tutti i giorni in diretta anche su Mediaset Extra, sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su La5. Ogni giorno, Canale 5 e su Italia 1, inoltre, dedicheranno al reality finestre che andranno in onda nel day-time.

Grande Fratello 2023, prodotto da EndemolShine Italy, è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2023, cast concorrenti:

I concorrenti ufficializzati sono: Alex Schwazer (marciatore), Angelica Baraldi (account manager), Anita Olivieri (comunicazioni ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Giselda Torresan (operaia), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Letizia Petris (fotografa), Lorenzo Remotti (calzolaio e scarpaio), Marco Fortunati (maestro di sci, istruttore di kite e tassista), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Paolo Masella (macellaio), Rosy Chin (chef), Samira Lui (showgirl) e Vittorio Menozzi (modello), Arnold Cardaropoli (Social media manager), Ciro Petrone (attore), Claudio Roma (imprenditore), Fiordaliso (cantante), Heidi Baci (commerciante), Valentina Modini (impiegata esperta in PR)

Grande Fratello 2023, puntata 25 settembre: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2023 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma sarà possibile recuperare la puntata una volta andata in onda.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.