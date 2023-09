Grande Fratello 2023, le gaffe di Paolo Masella su Napoli e Alex Schwazer (video)

Paolo Masella, il macellaio romano del ‘Grande Fratello 2023’, nelle scorse ore, è finito al centro delle polemiche della rete per alcune suoi affermazioni che, in questo post, analizzeremo, punto per punto, per riordinare le idee.

Paolo Masella, la frase su Napoli al Grande Fratello 2023

Il concorrente si è lasciato andare ad alcune considerazioni (del tutto personali) che non sono piaciute ai napoletani:

“Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze…”

Elencando una consistente parte del patrimonio artistico del capoluogo campo, Massimiliano Varrese ha provato, invano, a farlo ragionare, e ritornare sui propri passi ma il compagno d’avventura ha tirato avanti per la propria strada, fermo nelle proprie convinzioni:

“Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo. In Italia ci sono regioni che mi trasmettono più cultura. A Firenze, ad esempio, c’è la galleria degli Uffizi”

Ribadendo che si tratta di un punto di vista soggettivo, ricordiamo i siti dove la storia di Napoli è ancora viva: dagli Scavi di Pompei ed Ercolano, al Maschio Angioino a Castel Dell’Ovo, passando per il Palazzo Reale, il Museo di Capodimonte, il Museo Archeologico, la Napoli Sotterranea, Piazza Del Plebiscito, la Cappella di San Severo (dove è custodito il Cristo Velato) solo per citarne alcuni.

La gaffe di Paolo Masella su Alex Schwazer

Il marciatore italiano si sta allenando in casa per prepararsi in vista delle Olimpiadi del prossimo anno a Parigi. Il 25 enne si è reso protagonista di una battuta infelice che non è affatto piaciuta al popolo di Twitter:

“Oggi si ricomincia a drogare?”, ha detto Paolo mentre guardava lo sportivo sul tapis roulant. Accortosi dello sfondone (troppo tardi), Masella ha tentato di correggere subito il tiro: “Ehm, a prendere gli integratori”.

Ricordiamo che il campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 è stato squalificato due volte per doping, nel 2012, e nel 2016, sanzione che terminerà proprio il 7 luglio 2024.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy