Grande Fratello 2023, puntata 6 novembre: Giselda può tornare sul Monte Grappa, Riccardo esiste (e lo fa anche bene)

La diciassettesima puntata del Grande Fratello 2023 ci ha mostrato due esempi maschili da manuale: l’ex compagno di Beatrice Luzzi e il fidanzato (per molti dato inesistente, come un Mark Caltagirone qualsiasi) di Angelica. Ci hanno fatto capire che si può essere amici e complici di un ex marito e che i fidanzati ideali esistono ancora.

Per gli altri.

Tutto bellissimo.

Poi però, allo stesso tempo, pensiamo ai nostri ex ricordando che, quando ci siamo lasciati, si sono tenuti il tostapane e le padelle antiaderenti e ci viene un po’ di magone. O a quelli che evitiamo come la peste, preferendo nasconderci tra i naselli e i merluzzi surgelati, se li incontriamo per caso al supermercato. Invece, Beatrice e Alessandro ci hanno dato la dimostrazione che l’amore -anche dopo la fine di un rapporto- esiste ancora e, in certi casi, può essere addirittura più sano e sincero, disinteressato.

Alessandro è entrato, ha abbracciato Beatrice dopo averle detto quanto la stima, quanto sia bella, quanto le voglia bene e di come tutti la stiano sostenendo. Se un mio ex fosse entrato al Grande Fratello, mentre io ero concorrente, probabilmente avrebbe detto qualcosa come:

Riescono a dormire i tuoi compagni nella casa con te che russi come i clacson sul Grande Raccordo Anulare?

Sono felice che tu ti stia integrando all’interno della Casa come non hai mai fatto con i miei amici

Hai preso qualche chilo?

Ti vedo spesso in televisione. Ovviamente non a casa mia perché, come sai, io non ho la tv, sono radical chic. Ma mi mandano qualche tuo link sul cellulare e ti guardo tra un video di Sufjan Stevens e un documentario sulla piscicoltura in Islanda

Come va il colon irritabile?

E dopo l’esempio impeccabile di Beatrice e Alessandro, a farci comprendere con chiarezza che abbiamo sbagliato tutto, ci ha pensato Riccardo, il fidanzato di Angelica. Inizialmente tutti pensavano non esistesse, un po’ stile “Rick Potenza“, la versione 2.0 di Mark Caltagirone. Invece no, Riccardo esiste e lo fa anche bene.

Entra in casa, parla in maniera impeccabile, sostiene la fidanzata, spende parole di affetto, fiducia e rispetto assolute. Ti viene quasi da aprire un improvvisato Change.org per chiedere una clonazione immediata o di presentarti qualche fratello, cugina, qualsiasi persona col suo Dna. Abbraccia Angelica, saluta tutti i coinquilini in maniera elegante, e lascia la casa.

Pensi quindi ad un ideale fidanzato che potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per farti una sorpresa. E sai già come andrebbe. Al “Freeze” si bloccherebbe lui, senza capire la regola del gioco. In altri casi, invece, prenderebbe il mignolo del piede contro un divano, tirando un’imprecazione a 10 cm da Fiordaliso, squalificato anche senza essere un concorrente.

Tutto questo per dire cosa? Che Alessandro e Riccardo ci hanno fatto capire che, sì, gli uomini (discorso che vale anche per le donne, eh, parità) esistono, ma che -nella maggior parte dei casi- la botta di cul0 sembra sempre appartenere agli altri che osserviamo.

Giselda, eliminata dal Grande Fratello 2023, torna sul Monte Grappa

Mentre tutti erano già pronti a salutare Angelica come eliminata di questa diciassettesima puntata, a sorpresa, a dover abbandonare la casa è “colei che ama la montagna”, ovvero Giselda.

Un’uscita inaspettata (e con pochissimi voti di differenza da Angelica) che ha portato l’ex concorrente a sorridere per tutto il tempo degli abbracci, ripetendo che è solo un gioco e ripetendo, una decina di volta, che è felice perché può tornare al suo Monte Grappa.

Ignara che lo vedrà probabilmente in videochiamata poiché giovedì andrà in onda un’altra puntata del reality show.

Rientrata in studio, si è subito informata sul mondo che la circonda, con interrogativi vitali: “Ma ci sono i chiodini? E i porcini? Sono già spuntati?”

A parte la fame che mi è venuta all’una di notte, probabilmente mancherà -in parte- assistere allo stupore costante di Giselda per gli oggetti di uso comune nella casa del Grande Fratello (dalle cialde per il caffè alla lavastoviglie).

Ha salutato Cesara Buonamici “perché i miei genitori guardano spesso il Tg” e c@zziandola amorevolmente perché, nei telegiornali, danno sempre brutte notizie. Del resto, perché informaci sulla guerra tra Hamas e Israele quando possiamo venire a conoscenza che la gatta Pierina ha fatto 8 micini tutti bianchi o -perché no- del cane che dice “Mamma”?

Note a margine della puntata

Garibaldi su Mughini “E’ un pozzo senza fondo”. Mangia senza contegno? No, si riferiva alla sua cultura immensa. “Spero che tu possa dimostrare che dall’inferno si può ritornare“. Sembra il sottotitolo di un nuovo capitolo di Rambo, con Sylvester Stallone. Invece è stata la frase pronunciata da Cesara Signorini per incoraggiare Alex Schwazer su un possibile assenso e ritorno alle Olimpiadi 2024. Greta è tornata nuovamente nella casa. Dapprima ha parlato con Angelica, rea di essere “una gattamorta” col suo (ex?) fidanzato. Ha detto un paio di frasi, due giravolte, salutato tutti ed è uscita dalla casa. Poi ha parlato con Mirko e c’è voluto uno stremato Signorini a chiedere a loro due di chiarirsi e di darsi un bacio perché -sottotitolo- non ne possiamo anche più. Il bacio c’è stato.

Risultato? Ho più passione io con il Cart D’or alla nocciola.