Torna questa sera, lunedì 6 novembre, l’edizione 2023 del Grande Fratello. Il reality show di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Alfonso Signorini. Opinionista unica della trasmissione è Cesara Buonamici, mentre a Rebecca Staffelli è affidato il compito di monitorare i social e quanto avviene all’interno della Casa.

Grande Fratello 2023 è un programma scritto da Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Fausto Enni, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia è a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello 2023, puntata 6 novembre: anticipazioni

La puntata di questa sera porterà all’uscita di un concorrente dalla Casa. Al televoto sono Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giampiero Mughini, Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi. Chi sarà il meno votato e chi terminerà così il proprio viaggio all’interno del Grande Fratello? Nel corso della puntata si scoprirà dunque chi sarà il protagonista della nuova eliminazione.

È previsto poi un nuovo confronto tra Giampiero e Angelica, che nel corso della serata riceverà anche una sorpresa. Altre sorprese sono previste per Beatrice Luzzi, che incontrerà l’ex compagno e padre dei suoi figli, Mirko Brunetti e Alex Schwazer.

Grande Fratello 2023, puntata 6 novembre: concorrenti

Sono al momento all’interno della casa del Grande Fratello i seguenti concorrenti: Alex Schwazer (marciatore), Angelica Baraldi (account manager), Anita Olivieri (comunicazione ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Ciro Petrone (ex concorrente di Temptation Island), Fiordaliso (cantante), Giampiero Mughini (giornalista e opinionista), Giselda Torresan (operaia), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Jill Cooper (personal trainer), Letizia Petris (fotografa), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Mirko Brunetti (ex concorrente di Temptation Island), Paolo Masella (macellaio), Rosy Chin (chef) e Vittorio Menozzi (modello).

Sono invece stati eliminati i seguenti concorrenti: Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Samira Lui e Valentina Modini. Ha abbandonato la Casa per motivazioni personali Heidi Baci.

Grande Fratello 2023, puntata 6 novembre: dove vederla in tv e in streaming

La diciassettesima puntata di questa edizione del Grande Fratello si potrà seguire in diretta tv su Canale 5 a partire dalla 21:30 circa. Sarà possibile anche seguirla in streaming su Mediaset Infinity, dove si potranno poi recuperare anche tutte le clip della serata. TvBlog seguirà in diretta tutta la puntata con l’immancabile liveblogging, che partirà dalle 21:25 circa.