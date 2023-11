Alessandro Cisilin, chi è l’ex marito di Beatrice Luzzi

Alessandro Cisilin è l’ex marito di Beatrice Luzzi. Con l’uomo, l’attrice dell’indimenticabile Eva Bonelli di “Vivere” ha avuto due figli, Valentino ed Elia. I due, nonostante la separazione, hanno ancora oggi un ottimo rapporto. E proprio lui è stato tra le sorprese della puntata del Grande Fratello 2023 in onda lunedì 6 novembre.

Non c’è un account Instagram ufficiale per Alessandro Cisilin. E’ nato il 23 luglio 1969 a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia. Oggi è sociologo e giornalista professionista.

Si sono conosciuti intervistandola. “In quel caso c’era la presentazione di un documentario antimafia e mi ci mandarono. E quell’evento era un grandissimo lavoro di Beatrice”.