Grande fratello ed il primo concorrente che entra nella casa nell’edizione della normalità

C’è sempre, ogni anno, una piccola perversione che mi scatta nelle prime puntate del Grande fratello. La perversione, se cosi possiamo chiamarla, riguarda il primo ingresso nella cosiddetta “casa più spiata d’Italia”. Forse la cosa deriva dal fatto che l’ingresso del primo concorrente coincide anche con la scoperta della casa. Su come è fatta, come è arredata, come sono composte le camere da letto. Quanto è grande l’open space. Sulla cucina quanti fuochi ha e cosi via. Boh, non lo so.

Sta di fatto che il momento per me più “attraente” del Grande fratello, coincide con la presentazione del primo concorrente. Cosi sarà anche domani sera, quando Alfonso Signorini presenterà il primo ingresso. Già perchè quest’anno, come ormai è notissimo, il programma perderà la parola “vip” dal suo titolo e tornerà cosi a chiamarsi come si chiamava in quel lontano 2000. Semplicemente “Grande fratello”. Come quando Daria Bignardi inaugurò quel programma, nella prima edizione che raggiunse risultati poi mai più toccati.

Un’edizione 2023 che partirà domani sera e che sarà diversa rispetto alle precedenti, ma sostanzialmente quanto? Ci sarà una nuova opinionista, stavolta solitaria, nella persona della giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. Una sorta di Orietta Berti laureata. Poi ci sarà una nuova ragazza del web nella persona della figlia di Valerio Staffelli (Rebecca). Il tutto governato ed orchestrato sempre da Alfonso Signorini.

Grande fratello ed il cast “sbagliato” della scorsa edizione

Un Signorini che primo ed unico fra tutti del gruppo del GF e molto onestamente ci sentiamo di dire, ha ammesso che il problema della scorsa edizione del reality show di Canale 5 è stato il cast. In poche parole il conduttore del celebre reality show di Endemol, ha ammesso che della scorsa edizione del Grande fratello è stato sbagliato il cast. Per altro lui stesso, nel corso del programma, ha avuto modo di redarguire e spesso i concorrenti, anche in maniera molto diretta. Queste le sue parole durante una puntata del serale:

Il clima che si respira da un po’ di tempo a questa parte è assurdo. Siete li per divertire il pubblico secondo voi la gente si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio.

La parola chiave: “normalità”

Parole molto chiare e prima che l’editore ponesse l’accento circa la deriva che aveva preso il programma. Con tutte le correzioni che poi sono state messe in campo, compresa la scelta di cambiarlo. Ma come sarà questo nuovo Grande fratello? La parola chiave sarà “normalità”. Una normalità che in certi programmi di intrattenimento è sempre più rara e che si vuole sia la bandiera di questa edizione. Una normalità che vada a braccetto con la naturalezza. Due parole che profumano di fresco.

Ed in tutto questo il primo concorrente che varcherà la casa del Grande fratello sarà una specie di biglietto da visita, oltre che il feticcio del sottoscritto. Speriamo bene ed in bocca al lupo a tutti (un pochino di più, per quel che mi riguarda, al primo ingresso).