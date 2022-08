La ventiduesima ed ultima puntata di Grand Hotel 3 – Intrighi e passioni, in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 26 agosto 2022, sarà l’ultima anche della serie o c’è la possibilità che Grand Hotel 4, una quarta stagione, si faccia?

La risposta a questa domanda è stata data ormai da tempo da Antena 3, la rete televisiva spagnola che ha mandato in onda la serie: Grand Hotel 4 non si farà. La decisione, in realtà, risale a molto tempo fa, essendo la serie tv giunta in Italia con qualche anno di ritardo rispetto alla sua trasmissione in Spagna.

Programmi Tv Grand Hotel 3, ultima puntata, finale: come finisce la serie spagnola? Grand Hotel è infatti andato in onda dal 2011 al 2013, per un totale di tre stagioni e trentanove episodi. L’ultima puntata è stata trasmessa il 25 giugno 2013: un mese prima, Antena 3 aveva dichiarato la sua volontà di chiudere la serie con la terza stagione e di non rinnovarla per una quarta.

Una decisione che non è cambiata nel corso degli anni, neanche dopo che Netflix ha inserito la serie all’interno del catalogo in alcuni Paesi (nessun effetto Casa di Carta, insomma). Il finale di Grand Hotel 3 è, insomma, il finale di serie.

Nessuna paura: gli sceneggiatori hanno chiuso tutte le linee narrative legate ai personaggi, riuscendo a dare alla serie una conclusione vera e propria, evitando di scontentare il pubblico e lasciare alcune trame in sospeso.

Si chiude così anche in Italia la corsa di una serie che, in questi anni, ha attirato l’interesse di numerosi Paesi: la versione spagnola è andata in onda in ventisette Nazioni ed ha anche generato alcuni remake.

Tra questi, uno è italiano: nel 2015 Raiuno produsse Grand Hotel, ambientata in Sud Tirolo e con, tra i protagonisti, Valentina Bellè, Eugenio Franceschini ed Andrea Bosca. La serie, però, non ottenne il successo sperato e fu cancellata dopo una sola stagione.

Sorte simile è toccata agli altri remake: anche la versione francese, messicana ed egiziana non hanno avuto lo stesso riscontro dell’originale. Neanche gli Stati Uniti sono riusciti nell’intento: Eva Longoria produsse, per la Abc, un remake ambientato in un hotel di Miami ai giorni nostri, ma anche questo fu cancellato dopo una stagione.