A Canale 5 non si sono dimenticati di mandare in onda gli ultimi episodi di Grand Hotel 3. Dopo lo stop del settembre scorso (per lasciare spazio alla nuova stagione tv), ora la serie spagnola torna in onda con gli episodi finali, che chiuderanno una volta per tutte le vicende dell’albergo al centro del racconto, dei suoi proprietari e di chi vi lavora. Avete fatto i bagagli e siete pronti a tornare al Grand Hotel? Proseguite nella lettura!

Grand Hotel 3 stagione, riassunto trama

Gli ultimi episodi andati in onda a settembre 2021 si sono concentrati in particolare sui personaggi di Andrés (Llorenç González), Alicia (Amaia Salamanca), Diego (Pedro Alonso), Javier (Eloy Azorín) e Julio (Yon González). Alicia, infatti, stufa della angherie del marito Diego, decide di confessargli di non averlo mai amato ma di amare un altro uomo, ovvero Julio.

Scopriamo, inoltre, che l’umile cameriere Andrés è invece un Alarcòn: una vecchia lettera del patriarca della famiglia chiede ad Angela (Concha Velasco) che sia riconosciuto come suo figlio e legittimo erede dell’hotel.

Javier, invece, è stato scoperto e si decide la sua esecuzione, che avviene a pochi istanti dalla scoccare della mezzanotte tra il 31 dicembre 1906 ed il 1° gennaio 1907. All'hotel, intanto, ci si prepara per accogliere il nuovo anno: Diego deve fare gli onori di casa e lascia Alicia da sola.

Ma quando Julio scopre cosa ha dovuto passare la sua amata, mentre nel salone si sta tenendo il conto alla rovescia l’uomo prova a raggiungere Diego per confrontarsi con lui, seguito da una preoccupata Alicia.

Allo scoccare della mezzanotte, però, un corto circuito tra gli ingranaggi del sistema elettrico dell’hotel provoca un’esplosione, che mette a terra tutti gli ospiti ed i camerieri. L’ultima parte della terza stagione riparte proprio dall’esplosione e dalle sue conseguenze.

Grand Hotel 3 stagione, il cast

Il cast della serie è quello che abbiamo visto negli ultimi episodi trasmessi da Canale 5. Numerosi attori, tra l’altro, hanno preso parte a serie tv già andate in onda in Italia, anche prodotte dopo Grand Hotel (che è andato in onda in Spagna dal 2011 al 2013).

Yon González (Julio), ad esempio, è stato visto in El Internado; Eloy Azorín (Javier) ha interpretato Pablo in Senza identità; Luz Valdenebro (Sofia) è ora in onda su Raiuno con Sei Sorelle, in cui interpreta Aurora, così come Marta Larralde (Belén), che nella soap è Diana. Marta Hazas, nuovo ingresso della terza stagione nei panni di Laura, è stata invece protagonista di Cuore ribelle.

Adriana Ozores è Donna Teresa Aldecoa

Amaia Salamanca è Alicia Alarcón Aldecoa

Yon González è Julio Olmedo

Eloy Azorín è Javier Alarcón Aldecoa

Fele Martínez è Alfredo Samaniego y Ruiz

Manuel de Blas è Don Benjamín Nieto

Pep Anton Muñoz è il Detective Horacio Ayala

Pedro Alonso è Diego Murquía

Luz Valdenebro è Sofía Alarcón Aldecoa

Marta Larralde è Belén Martín

Llorenç González è Andrés Cernuda Salinas

Iván Morales è Sebastiàn

Antonio Reyes è l’agente Hernando

Concha Velasco è Donna Ángela Salinas

Asunción Balaguer è Lady Ludivina

Megan Montaner è Maite Rebelles

Lluís Homar è Samuel Arriaga

Kiti Mánver è Donna Elisa

Dión Córdoba è Mateo

Marta Calvó è Donna Mercedes Rovinia

José Luis Patiño è Luis Quiroga

Jordi Bosch è Don Carlos Alarcón

Marian Arahuetes è Isabel

Andrea Trepat è Camila

Tato Loché è Jesús Taberner

Vanessa Rius è Beatriz

Paula Ovejero è Inés

Víctor Clavijo è Fernando Llanes

Cristina Brondo è Donna Beatriz

Marta Hazas è Laura Elvira Montenegro Rovinia

Roger Coma è Padre Grau

Lydia Bosch è Violeta Salinas

Pedro Alonso in Grand Hotel 3

Anche negli ultimi episodi di Grand Hotel 3 vedremo Pedro Alonso, interprete del perfido Diego, marito di Alicia, da cui la donna cerca di scappare per cominciare una vita con Julio. L’attore ha recitato nella serie ben prima del successo mondiale che avrebbe ottenuto con il ruolo di Berlino ne La Casa di Carta.

L’attore, che negli ultimi anni si è dato anche alla scrittura con “Libro de Filipo”, con protagonista un soldato romano in missione verso l’Oriente, tornerà a vestire i panni del personaggio de La Casa di Carta nel prequel spin-off Berlino, annunciato da Netflix e che uscirà nel 2023.

Megan Montaner in Grand Hotel 3

C’è un altro volto molto noto al pubblico italiano in questa terza stagione: è quello di Megan Montaner, celebre per aver interpretato Pepa ne Il Segreto e che qui presta il volto a Maite Ribelles, avvocatessa e migliore amica di Alicia.

Montaner, dopo Il Segreto, ha recitato in numerose altre serie tv spagnole, tra cui Victor Ros, Senza Identità, Velvet Collection, La caccia e 30 monetas. L’attrice, però, è stata scelta anche per recitare in due serie tv italiane, sempre targate Mediaset, ovvero Fuoco Amico TF45-Eroe per amore e Lontano da te.

Grand Hotel 3 stagione, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza ed ultima stagione della serie sono 22, di cui sette già trasmessi l’estate scorsa. Canale 5 manda quindi in onda gli episodi dal nono al ventiduesimo, per un totale di quattordici episodi al ritmo di due a settimana, ogni venerdì sera, per sette settimane. Il finale di serie, quindi, andrà in onda il 2 settembre.

Grand Hotel 4 si farà?

No, Grand Hotel non avrà una quarta stagione. La serie tv in Spagna si è conclusa nel 2013 con il ventiduesimo episodio della terza stagione, che chiude le storyline di tutti i protagonisti.

Antena 3, canale iberico in cui la serie è andata in onda, ha anche trasmesso uno speciale, “La ùltima noche en Grand Hotel”, con i dietro le quinte della serie: non è ancora noto che sarà mandato in onda anche in Italia.

Grand Hotel 3 stagione, puntate intere su Mediaset Infinity

E’ possibile vedere Grand Hotel 3 durante la messa in onda su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere anche le prime due stagioni.