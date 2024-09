GP Baku 2024, F1: diretta Sky Sport, differita TV8, orari

Il Gran Premio d’Italia di F1, che si è svolto due settimane fa, ha regalato alla Ferrari il terzo successo stagionale. Grazie alla strategia vincente dell’unica sosta e alla gestione perfetta delle gomme, Charles Leclerc ha trionfato per la seconda volta in questa stagione, dopo la vittoria a Montecarlo. Per la cronaca, la terza vittoria della Rossa di quest’anno è arrivata in Australia da Carlos Sainz che, a Monza, ha sfiorato il podio, superato negli ultimi giri dalle due McLaren.

La Formula 1 torna questo fine settimana con il Gran Premio d’Azerbaijan che si correrà sul circuito cittadino di Baku domenica 15 settembre.

La sedicesima prova del mondiale 2024 andrà in onda in diretta interamente su Sky Sport e in differita su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli condurrà gli approfondimenti pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Di seguito, trovate gli orari.

GP Baku 2024, F1: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP d’Azerbaijan 2024 di F1 (e anche di F2) per quanto riguarda Sky Sport.

Giovedì 12 settembre

Ore 12.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 13 settembre

Ore 8.55: F2 – Prove libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13: F2 – Qualifiche

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 – Prove libere 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 14 settembre

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove libere 3

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.10: F2 – Sprint Race

Ore 13.15: Warm Up

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Qualifiche

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.45: Paddock Live Show

Domenica 15 settembre

Ore 9.30: F2 – Feature Race

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 13: F1 – Gara

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Debriefing

Ore 16: Notebook

Ore 16.15: Race Anatomy

GP Baku 2024, F1 su TV8

Il Gran Premio d’Azerbaijan 2024 sarà visibile anche in differita su TV8.

Le Qualifiche andranno in onda sabato 14 settembre alle ore 17 (Paddock Pre Qualifiche alle ore 16:30 e Paddock Post Qualifiche alle ore 18:15) mentre la Gara andrà in onda domenica 15 settembre alle ore 16 (Paddock Pre Gara alle ore 14:30 e Paddock Post Gara alle ore 18)

Formula 1 2024: classifica

Dopo sedici gran premi, Max Verstappen della Red Bull si trova ancora in testa alla classifica piloti con 303 punti. Al secondo posto, troviamo Lando Norris con 241 punti. Charles Leclerc della Ferrari, invece, è ora più vicino al pilota della McLaren con 217 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la Red Bull è sempre prima con 446 punti, seguita dalla McLaren vicinissima con 438 punti. Al terzo posto, c’è la Ferrari, non troppo distante, con 407 punti.