Gomorra – Le Origini, la conferenza stampa del cast: “Prequel autentico e amaro che potrà essere apprezzata tanto quanto la serie iniziale”

Gomorra – Le Origini arriva su Sky Cinema e Sky Atlantic a partire dal prossimo 9 gennaio 2026. Il cast e il regista incontrano i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione in attesa dell’uscita ufficiale del prodotto.

Gomorra – Le Origini arriva il prossimo 9 gennaio 2026. Sky torna a sorprendere gli abbonati con una nuova produzione originale che prende le mosse da un cult del recente passato. Quello diretto da Marco D’Amore, che ha partecipato sia come autore che come regista in diverse stagioni di Gomorra, è un prequel che indaga sulle origini di Pietro Savastano. Il boss prima che diventasse tale, quando era soltanto un ragazzo e voleva trovare una dimensione.

Il crimine è stato, e resta, un effetto collaterale. Come si è arrivati, però, alla maturazione e allo sviluppo di un personaggio (e la realtà che ne deriva) così complesso? Il rischio è altissimo. Gomorra è un titolo forte che vede già un film, 5 stagioni e un ulteriore lungometraggio collegato – dal titolo L’immortale – sempre diretto da Marco D’Amore.

Gomorra – Le Origini: la conferenza stampa

Il timore di spremere troppo qualcosa che ha dato tanto esiste, ma gli sceneggiatori hanno scelto di sparigliare le carte: attori completamente nuovi, volti inediti, per 6 episodi che metteranno in luce tanti aspetti e altrettante emozioni senza snaturare la strada percorsa sin qui. C’è grande fiducia attorno a questo progetto: la produzione e gli addetti ai lavori ci credono tanto e sono pronti a scommettere sul favore del pubblico.

Il cast ha raccontato come ha vissuto un’esperienza simile scegliendo anche di mettere a disposizione dei cronisti, durante la conferenza stampa di presentazione, qualche momento inedito di preparazione e approccio alle scene. C’è un grande cambiamento, sul piano della resa, e riguarda la gestione dei momenti violenti.

Cosa aspettarsi dalla nuova serie Sky

Gomorra – Le Origini è una serie efferata che, però, sceglie di mantenere alto il pathos e far accrescere la tensione piuttosto che mostrare subito la crudezza degli eventi. Una lenta e graduale escalation della nefandezza criminale piena di strategia e pianificazione. Anche nel prequel, gli intrecci di potere non mancheranno: si torna a Secondigliano, ma 48 anni prima. È cambiato tutto affinché non cambi mai davvero nulla.

Marco D’Amore: “All’inizio ho detto di no a questo progetto perchè nutro una profonda riconoscenza e devoto amore per questo progetto, a bilancio di 10 anni di vita che mi hanno dato tutto sentivo di non avere la capacità di dare a ancora qualcosa. Sono stato smentito tempo dopo dalla volontà di Sky e di Cattleya di sterzare, c’è un’intenzione completamente diversa qui. Ho sentito che tutti insieme volevamo accollarci la responsabilità di raccontare questa storia, andando da un’altra parte, rischiando di cadere. Per fortuna, però, siamo rimasti in piedi”.

Marco D’Amore: “Sky e Cattleya hanno creduto in me, quindi ho accettato con gioia questo progetto”

Nils Hartmann: “La domanda che abbiamo sentito più spesso a Sky è quando rifarete Gomorra? Dal punto di vista marketing è molto facile allungare il brodo e rifare le medesime cose. Stavolta, invece, abbiamo trovato un’idea che ha convinto tutti andando comunque in una direzione leggermente diversa. C’è una grande complicità da parte del pubblico attorno a questo titolo, dal primo episodio all’ultimo la curva di interesse sale. Siamo tornati al nostro DNA con origini, lanciando talenti attoriali e non solo. La nostra politica di sperimentazione continuerà non solo con Gomorra ma anche con altri titoli della produzione”.

Sky Italia: “Riproporre Gomorra è stato un atto di coraggio, questo prequel è qualcosa di diverso di nuovo che attinge però dal passato. Quindi abbiamo deciso di parlare a un pubblico diverso, più largo, ma dal 9 gennaio 2026 il nostro pubblico avrà una gemma particolare con la speranza che possa essere amata e apprezzata anche da chi questo universo lo conosce già”.

Tullia Venezia: “Imma inizialmente avrà delle scelte da fare che determineranno il suo futuro e la porteranno a diventare la donna e il personaggio che tutti conosciamo. Si lascia toccare dalle esperienze che fa e dalle persone che incontra, man mano vedremo formarsi una figura portante di questa serie anche dal punto di vista emotivo”.

Luca Lubrano: “Marco D’Amore è stato come un fratello per me. Lavorare con lui è un grande stimolo anche perché non ha scelto di essere reticente. Le cose, dentro e fuori dal set, le ha sempre dette in faccia e ha cercato di restituire a noi attori consigli importanti che terrò per sempre dentro me. Lo ringrazierò in ogni occasione possibile per questa opportunità di lavorare a un progetto così importante e rinomato”.