Succede, nell’era moderna, alle grandi serie tv, quelle per cui l’attesa è spasmodica, di finire nel mirino dei pirati del web e di ritrovarsi uno o più episodi “leakkati” online (ovvero disponibili in rete ben prima della loro messa in onda). Ora è il turno dell’Italia e di Gomorra 5: il primo episodio dell’ultima attesissima stagione ha iniziato infatti a circolare online, a tre mesi di distanza dal suo rilascio ufficiale previsto per novembre.

La notizia è stata data per prima da Fanpage, e successivamente è stata confermata da Sky: a quanto pare, la premiere di Gomorra 5 sarebbe trapelata tramite alcuni canali di Telegram, che hanno fatto rimbalzare l’episodio di utente in utente, fino ad arrivare su Tik Tok dove si potrebbero trovare alcune clip inedite.

Come sia stato possibile tutto ciò è quello a cui Sky ora sta lavorando, tramite il proprio dipartimento anti-pirateria. Quel che va aggiunto, però, è che se è vero che il primo episodio di Gomorra 5 è online, è altrettanto vero il fatto che la qualità video di queste clip sia decisamente scadente, così come l’audio. Insomma, un vero fan, letta questa notizia, la lascerebbe cadere nel nulla, senza andare a cercare l’episodio leakkato, aspettando il rilascio ufficiale, in una qualità che renda merito al lavoro fatto da Sky e Cattleya.

Come giustamente fa notare Fanpage, è il primo caso italiano di leak di una serie tv nostrana: un “onore” (e notate le virgolette) che prima d’ora era toccato ad altre grandi serie internazionali, finite anche loro nel mirino dei pirati pronti a placare la curiosità di milioni di fan nel mondo. L’esempio più eclatante degli ultimi anni è quello di Game of Thrones, i cui episodi trapelati online prima della messa in onda avevano spinto la Hbo a smettere di inviarli in anteprima onde evitare possibili ulteriori rischi del genere. In realtà, la trama del finale della serie era stata essa stessa spoilerata da un leak poche settimane prima della trasmissione dell’ultimo episodio.

Ora è il turno di Gomorra-La serie, con una vicenda non identica ma simile, che conferma quanto le misure anti-pirateria oggigiorno debbano essere considerate non qualcosa in più da applicare alla produzione di una serie o di un film, ma una vera e propria procedura da seguire, per evitare spiacevoli episodi come questi.