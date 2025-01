Goldrake U su Rai 2: quando esce in Italia, sigla italiana, episodi e come vedere il reboot

A cinquant’anni dall’esordio in Giappone della serie originale, uno dei personaggi più amati da una generazione torna in tv con un reboot: Goldrake U è infatti la rivisitazione di Ufo Robot Goldrake, andato in onda in Giappone dal 1975 al 1977 e dall’anno successivo trasmesso in Italia dalla Rai. La nuova serie rispetta la storia originale, una saga basata sul manga creato da Go Nagai, e promette di conquistare sia i telespettatori adulti affezionati alla serie degli anni Settanta che le nuove generazioni. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando esce in Italia Goldrake U?

Il debutto della serie tv animata in Italia è previsto lunedì 6 gennaio 2025, su Raidue, con una serata speciale in onda alle 21:20.

Goldrake U, quanti episodi sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione del reboot sono tredici, ciascuno della durata di 24 minuti. Raidue manda in onda i primi quattro episodi il 6 gennaio, con una serata speciale. Non è ancora stato reso noto quando saranno trasmesse le restanti puntate.

Goldrake U, trailer

Ecco il trailer Rai della serie animata:

Goldrake U su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Goldrake U in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Goldrake U, sigla italiana

La sigla italiana della serie è la stessa della versione giapponese, ovvero il brano “Kaishin no ichigeki” (letteralmente “Impatto cruciale”), interpretata dai Glay.

Goldrake U, sigla di chiusura

La sigla di chiusura della serie è invece “Protect You” del gruppo Band-Maid.

Goldrake U, la trama

La trama dell’adattamento rispetta fedelmente l’originale. Dopo un devastante attacco delle forze malvagie di Vega sul pianeta Fleed, il principe Duke e Goldrake fuggono sulla Terra. Una volta nel nuovo mondo, il dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali, e Alcor, coraggioso pilota di un robot chiamato Mazinga Z, corrono in soccorso del principe che nel frattempo ha perso la memoria. Duke viene adottato dal dottor Procton e cambia il suo nome in quello di Actarus. Mentre i due lavorano insieme per scoprire cosa sono alcuni strani oggetti apparsi nel cielo della città, sono sorpresi da un attacco nemico che fa recuperare i ricordi del passato ad Actarus.

Ufo Robot Goldrake, serie originale: dove vederla?

La serie tv originale, andata in onda in Giappone dal 1975 al 1977, è composta da 74 episodi. Attualmente, non è in onda su nessun canale tv e non è disponibile su nessuna piattaforma.