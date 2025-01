Golden Globe 2025, dove vedere la cerimonia in Italia stanotte (non in tv)

Pronti per una nottata all’insegna del glamour e delle star del cinema e della tv? Il 2025 inizia con la cerimonia di consegna dei Golden Globe 2025, premi per il cinema e la tv assegnati dalla Golden Globe Foundation, che ha sostituito la Hollywood Foreign Press Association travolta da una serie di scandali. Una serata di premiazione che si svolge domenica 5 gennaio 2025 in diretta su CBS e per la prima volta in live streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. In Italia tutto inizierà alle 2 del mattino tra il 5 e il 6 gennaio ma senza copertura tv.

Dove vedere i Golden Globe 2025 in Italia?

I Golden Globe 2025 non si potranno vedere in televisione in Italia. A differenza dello scorso anno, Sky non trasmetterà su Sky Atlantic e in streaming su NOW la cerimonia, che non sarà nemmeno su Paramount+ che riserva la diretta streaming agli Stati Uniti. Quindi chi vuole fare nottata e seguire tutta la premiazione in diretta come dovrà fare? L’unico modo per vedere la cerimonia dei Golden Globe 2025 in Italia è affidarsi allo streaming sul canale YouTube dei Globes e sui profili social.

Golden Globe 2025, a che ora iniziano?

La diretta della cerimonia è prevista per le 2 ore italiane. Naturalmente non essendoci una copertura televisiva locale, le dirette streaming dei canali social dei Golden Globe saranno soltanto in lingua originale.

Golden Globe 2025, le nomination

Nonostante non ci sia la diretta televisiva, l’Italia è particolarmente coinvolta in questa edizione dei Golden Globe almeno dal punto di vista cinematografico. Infatti Vermiglio (che mercoledì sera su Sky Cinema) è candidato come miglior film internazionale, Isabella Rossellini ha ottenuto la nomination come miglior attrice non protagonista per Conclave e c’è in corsa anche Luca Guadagnino sia con Daniel Craig come miglior attore per Queer, che con Challengers che è stato nominato come miglior film commedia, ma che ha anche una nomination per la colonna sonora, per la canzone originale e per Zendaya come miglior attrice. Sul fronte tv The Bear guida con ben 5 nomination seguita da Only Murders in the Buildings con 4, nomination anche per Squid Game 2 nonostante sia stata appena rilasciata.

Durante la serata saranno assegnati il premio alla carriera per il cinema Cecil B. DeMille a Viola Davis e per la tv, il Carol Burnett Award, a Ted Danson.

Golden Globe 2025, chi conduce?

La conduzione della serata è stata affidata alla comica Nikki Glaser, prima donna a condurre da sola l’evento in 82 anni di storia, star di Comedy Central. Tanti gli attori e le attrici che si alterneranno per consegnare i premi da Andrew Garfield ad Anthony Mackie da Catherine O’Hara a Glenn Close, da Seth Rogen a Nicolas Cage.