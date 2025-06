Gloria, l’annuncio di Massimo Ghini: “La seconda stagione si farà. Non so quando”

Gloria, la fiction di Rai 1 con Sabrina Ferilli che andò in onda nel febbraio del 2024, avrà una seconda stagione. Ad annunciare il sequel è stato Massimo Ghini, intervenuto venerdì pomeriggio a La volta buona.

“Io e Sabrina Ferilli continuiamo a lavorare insieme – ha dichiarato l’attore – vedi ‘Gloria’, che ora dobbiamo continuare. Mi ha ritelefonato per dirmi che la rifacciamo. E la chiudiamo. mi sono stancato della gente che mi ferma e mi chiede come va a finire la storia. E io gli rispondo sempre che non lo so perché il finale non l’hanno scritto. Non so quando, ma Gloria torna su Rai1“.

La trama

La serie, diretta da Fausto Brizzi, è incentrata sulla vita di Gloria Grandi, una delle grandi dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo. Cinque anni dopo, però, si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari. Non accetta che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata e, complice un errore medico, il suo agente – interpretato proprio da Ghini – ha un’idea tanto brillante quanto meschina: fingere di essere davvero malata.

Come detto, la fiction si è conclusa senza un finale, spiazzando e amareggiando gli spettatori che avevano subito preteso nuovi ciak. Del destino di Gloria, tuttavia, non si era più saputo nulla. Fino all’annuncio a sorpresa di Ghini.