Gli spoiler di Ritorno a Las Sabinas: nozze a sorpresa

Ritorno a Las Sabinas è la nuova soap spagnola in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno, nella fascia oraria che solitamente è occupata da Il Paradiso delle Signore, che sarà in ferie fino a Settembre. La soap spagnola ha una trama appassionante caratterizzata da intrighi e passioni, e non deluderà il pubblico. Anche la rete di stato, come Mediaset, ha deciso di puntare sulle soap estere, certa di poter conquistare i telespettatori, anche quelli affezionati a Il Paradiso.

In onda già da qualche giorno Ritorno a Las Sabinas ha ottenuto già un discreto riscontro, vista che la sceneggiatura si è rivelata avvincente sin dalle prime puntate. Al centro della scena le sorelle Molina, Gracia e Paloma, che dopo tanti anni tornano nella loro città natale per affrontare alcune dinamiche famigliari, tra cui la malattia del padre. Qui si verificheranno una serie di eventi che coinvolgeranno le protagoniste e non solo. Inevitabile per le due sorelle riavvicinarsi ad un vissuto passato, diversi gli incontri che riaccenderanno i ricordi di vecchi amori.

Le anticipazioni delle prossima settimana sono ricche di colpi di scena, che non deluderanno i fan della serie. A quanto pare ci saranno anche delle nozze a sorpresa che emozioneranno alcuni dei protagonisti. Miguel ed Esther si trovano a dover prendere una decisione sul loro futuro, mentre Paca discute Tomás. Gracia, madre di due figli adolescenti Lucas e Julia, sta vivendo una crisi coniugale che potrebbe portarla a decidere di porre fine al suo matrimonio. Questo stato d’animo la porta a riavvicinarsi a Miguel, suo grande amore del passato. L’uomo tuttavia sta per sposarsi, situazione che gli crea un profondo imbarazzo.

Gracia costretta a partecipare al nubilato di Esther

Il ritorno a Las Sabinas non è affatto positivo per Gracia che oltre a rivedere Miguel è costretta a partecipare al nubilato di Esther, futura moglie dell’ex. Alla festa però scoppia una lite. Diversamente tra Paloma e Richi sta nascendo un rapporto speciale che presto potrebbe sfociare in qualcosa di più importante. Tra i due c’è infatti una bellissima intesa.

Dopo la fine dell’addio al nubilato Miguel, non del tutto sobrio, decide di raggiungere Gracia per chiarire con lei, ma il confronto non un esito risolutivo. La donna poi confida alla sorella che i suoi sentimenti per l’ex fidanzato non sono sopiti, è ancora innamorata e decide di non andare al matrimonio. Esther non approva la scelta di Gracia, scelta che le crea una profonda crisi. Emilio invece aiuta Luca senza dire nulla alla madre.

Nozze improvvise per Esther e Miguel: la reazione delle loro madri

Esther e Miguel visti gli eventi degli ultimi giorni decidono di sposarsi all’improvviso. Vanno al comune e dicono il loro fatidico si, la cosa sconvolge le loro madri che non si aspettavano una sorpresa del genere. Anche gli altri membri della famiglia sono sconvolti. Manuela dopo aver indagato su quanto successo a Oscar rischia di trovarsi in una situazione pericolosa, mentre Paco decide di confidarsi con Paloma.

Gracia è poi preoccupata per Lucas, il giovane non riesce ad integrarsi nel nuovo contesto e a scuola si trova a fronteggiare una serie di problematiche. Per questo la donna decide di intervenire a difesa del figlio, si impegna per rendergli il soggiorno a Las Sabinas meno drammatico. Problemi anche per Núñez che scopre che qualcuno ha manomesso il suo pc.