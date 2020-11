Continua il tentativo di Marco (Giuseppe Fiorello) di liberarsi da Aurelio (Alvaro Cervantes) e dall’obbligo di aiutarlo nel suo traffico illecito di droga. Nella terza puntata de Gli orologi del diavolo, la fiction di Raiuno in onda questa sera, 16 novembre 2020, alle 21:25, il protagonista una volta uscito dal carcere cerca di ricostruire la propria vita, ma non è semplice.

Le anticipazioni della terza puntata

Nel primo episodio, durante le feste di Natale Marco riceva la visita di Aurelio, che gli regala un orologio: una visita che il protagonista non gradisce, tanto da cacciarlo via in malo modo. Ma Aurelio lo avverte: non si libererà facilmente di lui.

La Polizia vorrebbe che Marco proseguire nell’operazione sotto copertura, ma lui si rifiuta, preferendo stare con la figlia Joy (Gea Dall’Orto), l’unica della sua famiglia che continua a stargli vicino. Marco, allora, si mette al lavoro per risollevare le sorti del cantiere insieme ai suoi operai. E’ così che incontra Alessia (Claudia Pandolfi).

Con lei sembra nascere qualcosa, ma nel mentre Antonio (Roberto Nobile), padre del protagonista, si ammala di cancro e riceve le pressioni di un camorrista amico di Aurelio. Marco decide quindi di liberarsi dalla morsa del boss, ad ogni costo.

Nel secondo episodio, Marco si trova ancora sotto scacco di Aurelio: catturato, riesce ad imbonire ancora una volta il boss che non solo lo perdona, ma lo porta a conoscere sua moglie e suo figlio, che vivono su un’isola al largo della Spagna. Aurelio, convinto della buona fede di Marco, cerca di convincerlo a partecipare ad un’ultima missione, che gli farà guadagnare una cifra tale per cui poi non avrà più problemi. Marco accetta.

Mentre la storia con Alessia prosegue, Marco prepara così un’imbarcazione che, questa volta deve essere capace di affrontare l’oceano, dove avverrà lo scambio. Il tutto mentre le condizioni del padre di aggravano. A Marco non resta che dire la verità a Jacopo (Marco Leonardo) ed ad Alessia, ma non a Joy, che tra le lacrime lo vede andare via.

Come vedere Gli orologi del diavolo in streaming

E’ possibile vedere Gli orologi del diavolo in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.