Dal 15 giugno, giorno in cui la nazionale azzurra farà il proprio debutto all’Europeo 2024, su RaiPlay avrà inizio un nuovo format dal titolo Gli Europlay – L’Altra Nazionale, condotto da Michela Giraud.

Gli Europlay – L’Altra Nazionale, programma di Giovanni Benincasa, realizzato con Francesco Mileto e Vittorio Simonelli, è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Gli Europlay – L’Altra Nazionale: dove vederlo

Il programma sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2024, alle ore 20:40, esclusivamente su RaiPlay.

Gli Europlay – L’Altra Nazionale: quante puntate saranno

Il programma andrà in onda per un totale di 7 puntate. L’ultima puntata sarà trasmessa in streaming il 14 luglio, giorno della finalissima dell’Europeo 2024.

Gli Europlay – L’Altra Nazionale: il format

Gli Europlay – L’Altra Nazionale sarà un talk show ironico e leggero che accompagnerà l’avventura degli azzurri nel campionato europeo di Germania 2024. In ogni puntata, una serie di ospiti si riuniranno per vedere e commentare la partita in un’atmosfera leggera e divertente.

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, il programma racconterà “il calcio e le azioni sul campo ma anche le manie del pubblico, i rituali, i campioni e i ricordi del passato”.

L’ideatore del programma Giovanni Benincasa, autore di numerosi format recenti come Battute?, Una pezza di Lundini e La conferenza stampa, ha definito il programma “estemporaneo e situazionista, che seguirà l’evolversi imprevedibile di una partita”.

Gli Europlay – L’Altra Nazionale: chi conduce

La conduttrice del programma sarà Michela Giraud:

Finalmente grazie a RaiPlay esercito le mie competenze nel campo nel quale primeggio maggiormente: lo sport. Non sarò il Marco Lollobrigida che meritate ma quella di cui avete bisogno. Anche se non lo sapete!

Come conduttrice, la comica romana ha condotto nel 2021 una puntata de Le Iene Show. Su Real Time, sempre nel 2021, ha condotto il programma C’era una volta… l’amore. Nel 2020 e nel 2021, ha condotto su Comedy Central i programmi CCN – Comedy Central News e CCN – Il Salotto con Michela Giraud.

Per quanto riguarda le piattaforme, ha partecipato alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori e allo speciale natalizio LOL Xmas Special: Chi ride è fuori.

Gli Europlay – L’Altra Nazionale: gli ospiti fissi

Tra gli ospiti fissi di Gli Europlay – L’Altra Nazionale, troveremo lo Chef Mariola, che cucinerà per tutti un piatto che rappresenta la squadra avversaria in ogni partita, Simone Carponi, esperto di segni zodiacali molto seguito sui social, che disegnerà scenari e “caratteri” probabili della formazione messa in campo da Luciano Spalletti, la conduttrice Francesca Brienza e la content creator Martina Monti, appassionate ed esperte di calcio, che commenteranno le azioni più significative insieme all’ex calciatore Davide Moscardelli che ricorderà anche i campioni di sempre e i momenti storici del passato. La musica sarà affidata al comico Carlo Amleto. Saranno presenti anche altri volti noti e altri talent dei format di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, tra cui Mirko Matteucci, conduttore de I mestieri di Mirko.