Da sabato 27 maggio su Real Time andrà in onda alle ore 14.50 il programma dal titolo Gli angeli della bellezza. Si tratta di un nuovo format che sembra richiamare la storica trasmissione Il brutto anatroccolo (e poi la meno fortunata Selfie, con Simona Ventura). Tre le puntate (ognuna delle quali da circa un’ora) previste. Il meccanismo ruota intorno alla volontà di remise en forme da parte di persone comuni, intenzionate a migliorare dal punto di vista estetico.

Nel cast ci saranno Fabrizio Labanti, da oltre 20 anni specializzato in infoltimento dei capelli, nonché creatore del primo trapianto di capelli non chirurgico, denominato patch cutaneo, di cui ne detiene la paternità, Annalisa Pizzetti, dermatologa e paladina della cute e delle sue necessità, indipendentemente dall’età, e il dentista Emanuele Puzzilli che da circa 20 anni si occupa con passione e dedizione, assieme al suo team, di odontoiatria estetica. In ogni puntata saranno due i casi che verranno trattati. Il punto cruciale de Gli angeli della bellezza è che spesso l’intervento chirurgico non corregge soltanto un difetto estetico, ma cura nel profondo l’anima.

E così, tra le storie che verranno proposte, ci saranno quelle di chi Teresa, che per mesi si è guardata allo specchio senza riconoscersi e che oggi, grazie alla sua forza e all’aiuto di un Angelo della Bellezza, che l’ha presa per mano aiutandola a sistemare delle imperfezioni e facendole capire che la bellezza è prima di tutto interiore, ha ritrovato la fiducia. O di Davide che grazie a un folto ciuffo ora si sente pronto ad affrontare la sua vita senza insicurezze. Ed ancora Giulia, che ha ritrovato il sorriso perduto perché è tornata a ridere come un tempo, dopo che per molti anni i suoi denti rovinati le avevano impedito di vivere.

A proposito di Real Time, ricordiamo che per la giornata di domani è stata annunciata una programmazione ad hoc per coprire l’evento dell’incoronazione di Carlo III.