Gli agenti di Casa a Prima Vista in uno show: arriva su Real Time Turisti per Case

Casa a Prima Vista è tra i format di maggiore successo di Real Time. Insieme alla nuova versione di Bake Off Italia, e il debutto della nuova stagioni di Matrimonio a prima vista, l’emittente si appresta a conquistare la nuova stagione tv. Del resto gli agenti immobiliari del piccolo schermo sono oggi dei personaggi molto amati dal pubblico e con un vasto seguito sui social. Anche per questo che la dirigenza di Real Tv ha puntato proprio sugli iconici volti dei tre programmi cult quando ha pensato di realizzare un nuovo show, in onda in prima serata.

Ida, Gianluca e Tommaso Zorzi saranno i protagonisti di Turisti per case che andrà in onda in prime time dal 21 ottobre. Un nuovo format dove i tre andranno in giro per i vari siti italiani alla scoperta delle case vacanze più iconiche e originali. Ognuno valuterà i vari immobili secondo le proprie competenze e ne farà un’apposita valutazione. Si tratta di una vera avventura dove verranno mostrati dei paesaggi spettacolari, ma soprattutto delle strutture che lasceranno senza fiato.

Inoltre gli host di turno faranno di tutto per conquistare i tre turisti per caso, ma esigenti e decisamente competenti in merito alle strutture. Il format si annuncia divertente e appassionante e sicuramente interesserà i telespettatori che si proveranno a mettersi nei panni dell’host. Convincere Gianluca, Ida e Tommaso non sarà affatto facile, e la competizione sarà sicuramente agguerrita. Ecco come funziona Turisti per case.

Turisti per case: ecco come funziona

In ogni puntata di Turisti per case verrà scelta una metà e due strutture da mettere a confronto. Dopo i tre turisti per caso dovranno valutare, tenendo conto di alcuni criteri, l’immobile migliore. Una volta arrivati a destinazione i tre ospiti saranno accolti dall’host che gli dovrà garantire un soggiorno perfetto. Posizione, Home Tour e Ospitalità sono i tre aspetti che i tre turisti per caso dovranno valutare.

Ad ognuno verrà assegnato un voto che va da Ok, Ottimo o Top e alla fine chi avrà raggiunto un risultato maggiore si sarà accreditata la vittoria della puntata. Inoltre l’host riceverà la migliore recensione di Turisti per case. Il format si annuncia davvero divertente, oltre che attuale e contemporaneo. La crescita dell’abitazioni ad uso turistico nelle varie città italiane è un dato rilevante, così come il ruolo essenziale e la figura dell’host.

Ida Di Filippo dalla tv all’altare: si sposa

Ida Di Filippo è il volto più popolare di Casa a prima vista, nel giro di poche stagioni ha conquistato il pubblico e ora si appresta a fare Turisti per case. La carriera per l’agente immobiliare va a gonfie vele, ma anche la sua vita privata. Ida è prossimo a convolare a nozze con lo storico fidanzato Pietro che gli ha fatto una proposta di matrimonio da sogno: su una barca a Capri all’ombra dei Faraglioni.

I due sono fidanzati da più di 10 anni e si amano molto e sono una coppia solida e consolidata. Lui ha 35 anni ed è un infermiere di professione. Ha 8 anni meno di lei, ma l’età fra loro non è mai stata un problema: “Si…all’amore della mia vita. Si..al migliore amico. Sì..al mio confidente. Sì…alla mia spalla. Si…alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!). Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te!” Così ha risposto Ida all’amore della sua vita.