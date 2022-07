Lutto nel mondo di Avanti un altro. Emanuele Vaccarini, che i fan del quiz di Canale 5 ricorderanno con il Gladiatore, si è spento nelle ore scorse, a soli 44 anni. Sui motivi della morte resta il riserbo, anche se era stato lui stesso, in uno dei suoi ultimi post sui social, ad avere scritto di stare affrontando dei problemi di salute.

Vaccarini, classe 1977, era figlio di un ex calciatore ed, in passato, aveva anche lavorato alle Ferrovie. Il pubblico televisivo lo ha conosciuto grazie ad Avanti un altro, nel cui cast era entrato a far parte con l’introduzione del Salottino, ovvero il gruppo di personaggi da cui il concorrente di turno -a discrezione del gioco- poteva scegliere per rispondere ad una domanda a tema.

Il suo personaggio, quello del Gladiatore, rispecchiava anche la sua passione per le arti marziali, il body building e vari tipi di combattimenti, tanto da diventare anche istruttore di arti marziali miste. Quello che si vedeva in Avanti un altro, però, era un personaggio che doveva richiamare l’antica Roma, tant’è che le domande del Gladiatore richiamavano quel periodo storico.

Da tutti definito un “gigante buono”, negli ultimi tempi Vaccarini si era dato anche alla realizzazione di alcuni video sui social in cui consigliava alcune ricette della cucina tipica romana, senza abbandonare mai la sua passione per il combattimento.

La notizia della sua scomparsa è giunta come un fulmine a ciel sereno, anche tra coloro che lo hanno affiancato in studio ad Avanti un altro. In primis, Francesco Nozzolino (ovvero XXXL nel programma), che con il Gladiatore, nel Salottino, aveva dato vita ad una gag che si ripeteva nel corso delle puntate del quiz:

“Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo…”

Franco Pistoni, interprete dello Iettatore, ha invece condiviso un altro ricordo:

Mi è appena giunta notizia che Emanuele Vaccarini, il 'Gladiatore' del Salottino di 'Avanti Un Altro!', non è più tra noi… Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha…

“Tu che eri un gladiatore, anche se per gioco, eri un combattente, purtroppo questa battaglia è stata più forte di te”, è invece il commento pubblicato da Antonio Lo Cascio, che il pubblico di Avanti un altro conosce come l’Indignato. “Sconvolta. Gigante buono riposa in pace”, scrive in una storia su Instagram Claudia Ruggeri (Miss Claudia).

Dalla produzione del quiz, per ora, non giungono commenti, se non quello personale di Sonia Bruganelli che, con la sua Sdl, ha contribuito a portare Vaccarini in tv. “Riposa in pace gigante buono”, è quanto scrive in una storia.